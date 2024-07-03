В Раде объяснили, зачем Зеленский решил убрать близкого соратника

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Дубинский: Зеленский хочет заменить Шмыгаля из-за желания того покинуть страну
© AP Photo / Andrew MedichiniПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии
© AP Photo / Andrew Medichini
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет заменить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за желания последнего покинуть страну до того, как правительству придет конец, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
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"Нет никакой стратегической цели. Есть желание Шмыгаля (Стефанчука, Немчинова) слинять с кассой до того, как "ЗеТитаник" вынесет на скалы, и всех утянет на дно", — написал он.
При этом Дубинский предположил, что выбор министра экономики Юлии Свириденко в качестве потенциальной замены Шмыгалю продиктован ее низким уровнем компетенции и "непритязательным интеллектом". Главными же "достоинствами" Свириденко депутат назвал ее "проект о замене лампочек" и фото с фон дер Ляйен. А ее брат, по данным парламентария, контролирует незаконные вырубки госпредприятия "Леса Украины".
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"Свириденко считается любимицей Владимира Александровича (Зеленского — Прим. Ред.), но здесь больше не профессиональное, а актерское. Очень уж она похожа на учительницу из сериала "Слуга Народа", — резюмировал депутат.
Ранее украинское издание "Страна" писало о том, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этот раз в качестве кандидата рассматривается Свириденко, которая может занять должность главы кабмина уже этим летом.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 1 апреля сообщал, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства, некоторые министерства будут иметь другие функции.
В мае депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил о кадровом дефиците в кабмине после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей, после чего уже пять министерств остались без глав.
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