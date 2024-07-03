https://ria.ru/20240703/sezemin-1957087185.html

Денис Сеземин: на строительстве АЭС "Аккую" накоплен уникальный опыт

Денис Сеземин: на строительстве АЭС "Аккую" накоплен уникальный опыт - РИА Новости, 03.07.2024

Денис Сеземин: на строительстве АЭС "Аккую" накоплен уникальный опыт

В Турции ударными темпами продолжается строительство "Росатомом" сразу четырех энергоблоков первой в истории страны атомной электростанции "Аккую". О ходе... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:00

2024-07-03T15:00

2024-07-03T15:00

интервью

турция

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

денис сеземин

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В Турции ударными темпами продолжается строительство "Росатомом" сразу четырех энергоблоков первой в истории страны атомной электростанции "Аккую". О ходе пусконаладочных работ, обучении турецких специалистов в России, перспективах трудоустройства специалистов "Аккую" на атомных стройках РФ рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.– На какой сейчас стадии находятся испытания на первом блоке АЭС? Как долго они продлятся? – Сейчас на первом блоке идут пусконаладочные работы, которые переходят в индивидуальные испытания оборудования и систем. Про какую-то стадию говорить тяжело, так как процесс ввода в эксплуатацию энергоблока разделен регламентом на четыре части. Первая часть – пусконаладочные работы, они на самом деле пересекаются с индивидуальными испытаниями, одни перетекают в другие. Важно, что порядка 70% смонтированного оборудования и систем уже прошли пусконаладочные работы, мы готовимся к испытаниям, у нас уже есть программа испытаний. На части систем – наиболее важных – индивидуальные испытания уже идут. Элементы оборудования складываются в системы, от (испытаний – ред.) систем переходим к пуску блока.– В Турции проходили различные акции, участники которых утверждали, что от АЭС "Аккую" может исходить угроза окружающей среде, так как морская вода будет нагреваться. Как вы это прокомментируете?– Турецкий закон по защите водных ресурсов регулирует эти вопросы. В законе написано, что нагрев любого водоема, в том числе моря, летом допускается максимум на один градус, и не более двух градусов после рассеивания в другие сезоны. У нас все мероприятия по отводу воды в море прописаны в ОВОСе, который был защищен и опубликован в 2014 году. По результатам моделирования был получен результат, что нагрев воды после рассеивания будет составлять всего 0,5 градуса, соответственно, мы укладываемся с запасом в требования турецкого законодательства.Хочу отметить, что это мировой опыт – расположение АЭС на берегу не просто крупных водоемов, а морей, это есть во Франции, Китае, Индии, Японии, Южной Корее; везде море используется как большой пруд-охладитель, если так можно сказать. Возвращаясь к требованиям турецкого законодательства: мы с запасом укладываемся по параметрам сброса воды.– Какова доля локализации на данном этапе, какую работу выполняют турецкие компании на строительной площадке?– Общий уровень локализации товаров и услуг по нашим подсчетам составит около 40% от стоимости проекта. Сейчас у нас вся работа по локализации регламентируется общей рабочей группой, в которую входят "Аккую Нуклеар", управляющая компания РЭИН, Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Турецкий институт стандартов, являющийся основной материаловедческой организацией проекта, аккредитованной "Росатомом", и представители совместного предприятия. Эта группа отвечает за вопросы локализации. Могу сказать, что на данный момент (уровень локализации – ред.) в районе семи миллиардов долларов либо подписанных, либо находящихся в стадии подписания контрактов.Турецкая сторона в рамках локализации осуществляет поставки абсолютно любых материалов: это бетон, арматура, гидроизоляция, элементы оборудования, такие как вентиляция, электродвигатели, приточно-вытяжные системы. Также турецкая сторона полностью осуществляет общие строительные работы, помимо монтажных работ, мы получаем услуги по транспортировке.Строительство АЭС в Турции дает очень большой эффект по загрузке российских производителей. Из РФ поставляется вся реакторная установка – более 100 единиц оборудования, в том числе парогенераторы, главные циркуляционные трубопроводы, потому что они относятся к первому классу ядерной безопасности, их производство требует повышенного внимания. Помимо предприятий, полностью загружен проектный институт Атомэнергопроекта.Уже 320 человек получили образование в профильных российских вузах (МИФИ, СПбПУ), сейчас обучаются 38, планируют в следующем году поступление еще 47 человек. Всего по планам за период строительства около 600 турецких молодых специалистов должны пройти обучение, потом они будут работать на АЭС "Аккую". Эти 320 специалистов уже являются членами коллектива и достаточно удачно работают у нас на проекте.– В какие города будет подаваться электричество со станции после ее запуска?– Мы говорили, что такой город как Стамбул может быть полностью обеспечен, на 100% энергией, вырабатываемой четырьмя блоками АЭС, это 35 миллиардов кВт/ч в год. Однако, безусловно, энергия с "Аккую" не пойдет в конкретный город, она будет подаваться через шесть подстанций в единую энергосистему Турецкой Республики.У нас сейчас построена одна линия электропередач "Аккую-Мерсин", в процессе строительства будет возведено пять ЛЭП, общая их протяженность будет более 1100 километров.– На станции после запуска четырех блоков будут работать четыре тысячи сотрудников. Будет ли полезен опыт тех, кто работает сейчас на строительной площадке, поможет ли он сократить сроки строительства новых АЭС в Турции?– Уже сейчас на этапе окончания сооружения первого энергоблока мы задумываемся над тем, как мы будем дальше реализовывать те компетенции, которые были наработаны нашим уникальным коллективом – как в области строительных работ, так и инженерные компетенции. "Росатом" сейчас ведет работу по реализации новых проектов как в России, так и за рубежом. Могу сказать, что к нам, к руководству АЭС "Аккую", обращаются представители российских атомных строек, чтобы впоследствии трудоустроить наших действительно опытных, прошедших через многое специалистов. Специалисты, которые приобрели опыт на сооружении АЭС "Аккую", конечно же, будут востребованы на других проектах атомной отрасли.– Речь как о гражданах Турции, так и о россиянах?– Речь в целом о многонациональном коллективе. За минувшие семь лет активного этапа строительства мы нашли подходы друг к другу и стали сплоченной профессиональной командой. Такой коллектив будет успешно работать на любом другом проекте. На строительстве АЭС "Аккую" накоплен уникальный опыт использования различных материалов в жарком климате. Весь наработанный опыт мы передали в "Росатом" и Минстрой России. Сейчас готовится актуализация нормативной документации, чтобы в российских нормах были учтены эти технологические решения, которые можно будет применять на других стройках "Росатома", к примеру – в Бангладеш, Египте.

https://ria.ru/20240614/akkuyu-1952792850.html

https://ria.ru/20240607/turtsiya-1951535916.html

https://ria.ru/20240425/rosatom-1942225650.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, турция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, денис сеземин