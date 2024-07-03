https://ria.ru/20240703/sdelka-1957225690.html
Израиль получил ответ ХАМАС по сделке об освобождении заложников
Израиль получил ответ ХАМАС по сделке об освобождении заложников - РИА Новости, 03.07.2024
Израиль получил ответ ХАМАС по сделке об освобождении заложников
Израильская сторона получила через посредников замечания палестинского движения ХАМАС в связи с предложением о прекращении огня в секторе Газа в обмен на... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:19
2024-07-03T21:19
2024-07-03T21:31
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Израильская сторона получила через посредников замечания палестинского движения ХАМАС в связи с предложением о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, изучит их и также через посредников даст ответ, сообщила канцелярия израильского премьер-министра от имени переговорной команды во главе со службой разведки "Моссад"."Посредники в сделке по заложникам передали (израильской - ред.) переговорной группе замечания ХАМАС на план по освобождению заложников. Израиль изучает их и предоставит свою реакцию через посредников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240703/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль получил ответ ХАМАС по сделке об освобождении заложников
Израиль получил ответ ХАМАС по сделке с заложниками, отреагирует после изучения