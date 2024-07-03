https://ria.ru/20240703/sanktsii-1957193973.html
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России - РИА Новости, 03.07.2024
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России
США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:18
2024-07-03T18:18
2024-07-03T18:18
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина.В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024".Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями.Указанный раздел 11 исполнительного указа 14024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных россиян и организаций.
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955900750.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России
Минфин США предупредил о вторичных санкциях при сделках с организациями из РФ