https://ria.ru/20240703/sanktsii-1957193973.html

США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России

США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России - РИА Новости, 03.07.2024

США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России

США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:18

2024-07-03T18:18

2024-07-03T18:18

специальная военная операция на украине

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в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина.В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024".Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями.Указанный раздел 11 исполнительного указа 14024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных россиян и организаций.

https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955900750.html

https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html

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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии