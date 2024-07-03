Рейтинг@Mail.ru
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/sanktsii-1957193973.html
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России - РИА Новости, 03.07.2024
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России
США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:18
2024-07-03T18:18
специальная военная операция на украине
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_166e9abe7b3daecf0c04f5fa7ae4ffd3.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина.В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024".Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями.Указанный раздел 11 исполнительного указа 14024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных россиян и организаций.
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955900750.html
https://ria.ru/20240626/sanktsii-1955525865.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870355489_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_38b7d2a6e944310f10b7a3743d7c1834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, В мире, Санкции в отношении России
США предупредили о вторичных санкциях при сделках с организациями из России

Минфин США предупредил о вторичных санкциях при сделках с организациями из РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина.
В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Хитрая игра". Медведев прокомментировал антироссийские санкции
27 июня, 16:52
Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями.
Указанный раздел 11 исполнительного указа 14024 дает разрешение министру финансов США при обсуждении с госсекретарем вводить вторичные ограничения против третьих лиц в случае операций от имени или в интересах подсанкционных россиян и организаций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Байден опасается последствий санкций против России, пишут СМИ
26 июня, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала