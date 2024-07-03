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В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС

В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024

В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС

Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:03

2024-07-03T21:03

2024-07-03T21:03

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. В парке в центре города собрались толпы людей, полиция не пропускает людей в центр парка, откуда запускали салют. Кроме того, в этом районе образовались девятибалльные пробки, частично из-за проезжающих мимо кортежей, частично из-за людей, желающих посмотреть сам салют. Саммит ШОС проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Праздничный салют в преддверии саммита ШОС Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-03T21:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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