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В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС
Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:03
2024-07-03T21:03
2024-07-03T21:03
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. В парке в центре города собрались толпы людей, полиция не пропускает людей в центр парка, откуда запускали салют. Кроме того, в этом районе образовались девятибалльные пробки, частично из-за проезжающих мимо кортежей, частично из-за людей, желающих посмотреть сам салют. Саммит ШОС проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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РИА Новости
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Праздничный салют в преддверии саммита ШОС
Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-03T21:03
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, астана
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС
в Ботаническом саду в Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС