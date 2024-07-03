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В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
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21:03 03.07.2024
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В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС
Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:03
2024-07-03T21:03
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости. В парке в центре города собрались толпы людей, полиция не пропускает людей в центр парка, откуда запускали салют. Кроме того, в этом районе образовались девятибалльные пробки, частично из-за проезжающих мимо кортежей, частично из-за людей, желающих посмотреть сам салют. Саммит ШОС проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Праздничный салют в преддверии саммита ШОС
Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, шос, саммит шос в астане – 2024, астана
В мире, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Астана
В Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС

в Ботаническом саду в Астане прошел праздничный салют в преддверии саммита ШОС

Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Праздничный салют прошел в Ботаническом саду в центре столицы Казахстана Астаны в преддверии основного дня саммита ШОС, передает корреспондент РИА Новости.
В парке в центре города собрались толпы людей, полиция не пропускает людей в центр парка, откуда запускали салют.
Кроме того, в этом районе образовались девятибалльные пробки, частично из-за проезжающих мимо кортежей, частично из-за людей, желающих посмотреть сам салют.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
В миреШОССаммит ШОС в Астане – 2024Астана
 
 
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