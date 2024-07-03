https://ria.ru/20240703/sakhalin-1957067340.html

На Сахалине автомобиль сбил двух девочек на электросамокате

На Сахалине автомобиль сбил двух девочек на электросамокате - РИА Новости, 03.07.2024

На Сахалине автомобиль сбил двух девочек на электросамокате

Автомобиль сбил двух девочек на электросамокате на пешеходном переходе в центре Южно-Сахалинска, подростки не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:33

2024-07-03T12:33

2024-07-03T12:33

происшествия

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Автомобиль сбил двух девочек на электросамокате на пешеходном переходе в центре Южно-Сахалинска, подростки не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области. "Девочки пересекали зебру вдвоем на электросамокате, при этом не спешившись с транспортного средства. Автомобиль слегка задел подростков, происшествие обошлось без травм", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции провели с подростками профилактическую беседу об опасности подобного поведения на дорогах и передали девочек родителям.

https://ria.ru/20240527/moskva-1948730870.html

южно-сахалинск

россия

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалинская область