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Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 03.07.2024 (обновлено: 15:15 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/rozysk-1957127364.html
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2024
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:07
2024-07-03T15:15
россия
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства."Андрей Владимирович Соколов, 23.08.1977. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России

МВД: экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России

Бывший командующий группировкой ВСУ "Юг" Андрей Соколов
Бывший командующий группировкой ВСУ Юг Андрей Соколов
Бывший командующий группировкой ВСУ "Юг" Андрей Соколов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства.
"Андрей Владимирович Соколов, 23.08.1977. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не указана.
Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
2 июля, 10:07
 
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