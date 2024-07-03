https://ria.ru/20240703/rozysk-1957127364.html

Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России

Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2024

Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:07

2024-07-03T15:07

2024-07-03T15:15

россия

вооруженные силы украины

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства."Андрей Владимирович Соколов, 23.08.1977. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана.

https://ria.ru/20240702/nesterenko-1956797550.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины, в мире