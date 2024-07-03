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Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России - РИА Новости, 03.07.2024
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:07
2024-07-03T15:07
2024-07-03T15:15
россия
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего командующего украинской группировкой войск "Юг" генерал-майора Андрея Соколова, следует из базы ведомства."Андрей Владимирович Соколов, 23.08.1977. Разыскивается по статье УК", - значится в базе розыска МВД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не указана.
https://ria.ru/20240702/nesterenko-1956797550.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
МВД: экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России