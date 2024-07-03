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Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск - РИА Новости, 03.07.2024
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14:43 03.07.2024 (обновлено: 14:57 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/rozysk-1957113014.html
Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск
Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск - РИА Новости, 03.07.2024
Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск
Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:43
2024-07-03T14:57
происшествия
россия
армения
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило его в розыск, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Григориади. "Он был объявлен в розыск две недели назад. Он сначала был свидетелем, потом подозреваемый, ему долгое время не предъявляли обвинение, не было оснований, мы писали жалобу в следственный департамент МВД, и нам пришел ответ, что наши доводы подтверждаются, что обвинение основано на недоказанных фактах", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие через какое-то время передумало предъявлять обвинение. "Владимир Владимирович [Петров] периодически отлучался на лечение, у него не было ни подписки [о невыезде], ничего, он полетел с обратными билетами в Армению. Следствие этим воспользовалось, предъявило обвинение - и объявили в розыск", - добавил адвокат. Григориади также утверждает, что в основе обвинения лежит единственный документ, под которым Петров поставил подпись - на протоколе совета директоров. "Он ничего не отчуждал, никаких решений не принимал", - заметил собеседник агентства. Карточка Петрова размещена в базе розыска МВД России. В ней указано, что он родился в Липецкой области в городе Лебедянь. Как писал "Коммерсант", управление МВД в Липецке возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ЛСП АО "Станкопром" на исполнение контракта по изготовлению серийного производства станкоинструментальной продукции.
https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html
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происшествия, россия, армения, липецкая область
Происшествия, Россия, Армения, Липецкая область
Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск

Основателя "Липецкого станкостроительного предприятия" Петрова объявили в розыск

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило его в розыск, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Григориади.
«
"Он был объявлен в розыск две недели назад. Он сначала был свидетелем, потом подозреваемый, ему долгое время не предъявляли обвинение, не было оснований, мы писали жалобу в следственный департамент МВД, и нам пришел ответ, что наши доводы подтверждаются, что обвинение основано на недоказанных фактах", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, следствие через какое-то время передумало предъявлять обвинение. "Владимир Владимирович [Петров] периодически отлучался на лечение, у него не было ни подписки [о невыезде], ничего, он полетел с обратными билетами в Армению. Следствие этим воспользовалось, предъявило обвинение - и объявили в розыск", - добавил адвокат.
Григориади также утверждает, что в основе обвинения лежит единственный документ, под которым Петров поставил подпись - на протоколе совета директоров. "Он ничего не отчуждал, никаких решений не принимал", - заметил собеседник агентства.
Карточка Петрова размещена в базе розыска МВД России. В ней указано, что он родился в Липецкой области в городе Лебедянь.
Как писал "Коммерсант", управление МВД в Липецке возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ЛСП АО "Станкопром" на исполнение контракта по изготовлению серийного производства станкоинструментальной продукции.
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