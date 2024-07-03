Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск
Основателя "Липецкого станкостроительного предприятия" Петрова объявили в розыск
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило его в розыск, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Григориади.
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"Он был объявлен в розыск две недели назад. Он сначала был свидетелем, потом подозреваемый, ему долгое время не предъявляли обвинение, не было оснований, мы писали жалобу в следственный департамент МВД, и нам пришел ответ, что наши доводы подтверждаются, что обвинение основано на недоказанных фактах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие через какое-то время передумало предъявлять обвинение. "Владимир Владимирович [Петров] периодически отлучался на лечение, у него не было ни подписки [о невыезде], ничего, он полетел с обратными билетами в Армению. Следствие этим воспользовалось, предъявило обвинение - и объявили в розыск", - добавил адвокат.
Григориади также утверждает, что в основе обвинения лежит единственный документ, под которым Петров поставил подпись - на протоколе совета директоров. "Он ничего не отчуждал, никаких решений не принимал", - заметил собеседник агентства.
Карточка Петрова размещена в базе розыска МВД России. В ней указано, что он родился в Липецкой области в городе Лебедянь.
Как писал "Коммерсант", управление МВД в Липецке возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ЛСП АО "Станкопром" на исполнение контракта по изготовлению серийного производства станкоинструментальной продукции.