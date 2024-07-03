https://ria.ru/20240703/rozysk-1957113014.html

Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск

Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск - РИА Новости, 03.07.2024

Главу Липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск

Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:43

2024-07-03T14:43

2024-07-03T14:57

происшествия

россия

армения

липецкая область

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве основателю "Липецкого станкостроительного предприятия" Владимира Петрова было выдвинуто после того, как он покинул РФ, МВД объявило его в розыск, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Григориади. "Он был объявлен в розыск две недели назад. Он сначала был свидетелем, потом подозреваемый, ему долгое время не предъявляли обвинение, не было оснований, мы писали жалобу в следственный департамент МВД, и нам пришел ответ, что наши доводы подтверждаются, что обвинение основано на недоказанных фактах", - сказал собеседник агентства. По его словам, следствие через какое-то время передумало предъявлять обвинение. "Владимир Владимирович [Петров] периодически отлучался на лечение, у него не было ни подписки [о невыезде], ничего, он полетел с обратными билетами в Армению. Следствие этим воспользовалось, предъявило обвинение - и объявили в розыск", - добавил адвокат. Григориади также утверждает, что в основе обвинения лежит единственный документ, под которым Петров поставил подпись - на протоколе совета директоров. "Он ничего не отчуждал, никаких решений не принимал", - заметил собеседник агентства. Карточка Петрова размещена в базе розыска МВД России. В ней указано, что он родился в Липецкой области в городе Лебедянь. Как писал "Коммерсант", управление МВД в Липецке возбудило уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных ЛСП АО "Станкопром" на исполнение контракта по изготовлению серийного производства станкоинструментальной продукции.

https://ria.ru/20240607/ekstraditsiya-1951213303.html

https://ria.ru/20240703/rossiya-1957026820.html

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происшествия, россия, армения, липецкая область