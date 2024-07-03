В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok
МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства.
"Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. В карточке указана национальность Дельпаля - француз, родился в городе Бург-ан-Брес.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
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