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В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok - РИА Новости, 03.07.2024
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08:31 03.07.2024 (обновлено: 08:35 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/rozysk-1957013660.html
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok - РИА Новости, 03.07.2024
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok
МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:31
2024-07-03T08:35
россия
происшествия
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства."Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. В карточке указана национальность Дельпаля - француз, родился в городе Бург-ан-Брес.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
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россия, происшествия, москва, московский городской суд
Россия, Происшествия, Москва, Московский городской суд
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

МВД объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства.
"Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. В карточке указана национальность Дельпаля - француз, родился в городе Бург-ан-Брес.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
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