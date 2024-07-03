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В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok - РИА Новости, 03.07.2024

В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok

МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:31

2024-07-03T08:31

2024-07-03T08:35

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происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МВД России объявило в розыск фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля, следует из базы ведомства."Филипп Дельпаль, 08.11.1972. Разыскивается по статье УК", - указано в карточке базы розыска. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется. В карточке указана национальность Дельпаля - француз, родился в городе Бург-ан-Брес.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиардов рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви получил 5,5 лет условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам - в частности, Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.

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россия, происшествия, москва, московский городской суд