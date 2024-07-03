https://ria.ru/20240703/rossiya-1957173971.html

Прорыв на многих направлениях: в Чехии удивились успехам России

Прорыв на многих направлениях: в Чехии удивились успехам России - РИА Новости, 03.07.2024

Прорыв на многих направлениях: в Чехии удивились успехам России

Помимо продвижения на фронте, Россия совершила прорыв и в нескольких других важных сферах, например в способности противостоять высокотехнологичному западному... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:07

2024-07-03T17:07

2024-07-03T19:03

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москва

сша

владимир путин

нато

евросоюз

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Помимо продвижения на фронте, Россия совершила прорыв и в нескольких других важных сферах, например в способности противостоять высокотехнологичному западному оружию, в производстве собственного вооружения и боеприпасов, а также в области внешней политики и экономики, сообщил в интервью изданию PL чешский аналитик Ярослав Штефец."Но в чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые "запретные" линии. Я имею в виду смертоносность этого оружия и разрешение на его применение против территории Российской Федерации Соединенными Штатами и другими государствами. Россияне также значительно улучшили свою систему командования и управления", — считает аналитик.Он добавил, что России удалось значительно расширить производство боеприпасов, в том числе высокоточных систем вооружений, до такой степени, что по многим показателям она теперь обгоняет всю коалицию стран НАТО. Также Москва подписала договор о взаимопомощи с Тегераном и Пхеньяном, заручилась растущей поддержкой Пекина и Глобального Юга, что для "российского руководства является большой победой", добавил Штефец."Россия также не только смогла выстоять под грузом санкций, которые против нее ввели США и ЕС, но и воспользовалась ими для возрождения собственной промышленности и сельского хозяйства. <…> Кроме того, российская экономика сегодня, по данным МВФ, даже показывает самый большой рост ВВП среди развитых мировых экономик", — резюмировал аналитик.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240529/rsmd-1949081834.html

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россия

москва

сша

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россия, москва, сша, владимир путин, нато, евросоюз, мвф