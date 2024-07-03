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В Британии сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 03.07.2024
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14:51 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957117946.html
В Британии сделали тяжелое признание о России
В Британии сделали тяжелое признание о России - РИА Новости, 03.07.2024
В Британии сделали тяжелое признание о России
Европа серьезно зависит от российских энергоресурсов и не откажется от них, так как в ином случае это нанесет сильный удар по ее экономике, пишет Sky News. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:51
2024-07-03T14:51
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европа серьезно зависит от российских энергоресурсов и не откажется от них, так как в ином случае это нанесет сильный удар по ее экономике, пишет Sky News."Российский газ помог Европе пополнить свои запасы, он помог поддерживать тяжелую промышленность континента на протяжении всего украинского конфликта. И эта зависимость недешево обошлась: общая сумма, которую Европа заплатила России за СПГ с 2022 года, составляет около десяти миллиардов евро", — уточняет издание.Европа понимает, что ее экономика с трудом выдержит еще один резкий скачок инфляции, который почти наверняка произойдет, если она полностью прекратит поставки российского газа, заключает Sky News.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.
https://ria.ru/20240703/rossiya-1957062616.html
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экономика, европа, россия
Экономика, Европа, Россия
В Британии сделали тяжелое признание о России

Sky News: в Европе понимают, что не справится без российского газа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Европа серьезно зависит от российских энергоресурсов и не откажется от них, так как в ином случае это нанесет сильный удар по ее экономике, пишет Sky News.
"Российский газ помог Европе пополнить свои запасы, он помог поддерживать тяжелую промышленность континента на протяжении всего украинского конфликта. И эта зависимость недешево обошлась: общая сумма, которую Европа заплатила России за СПГ с 2022 года, составляет около десяти миллиардов евро", — уточняет издание.
Европа понимает, что ее экономика с трудом выдержит еще один резкий скачок инфляции, который почти наверняка произойдет, если она полностью прекратит поставки российского газа, заключает Sky News.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.
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