https://ria.ru/20240703/rossiya-1957062616.html
СМИ: Европа в июне резко нарастила импорт из России важного ресурса
СМИ: Европа в июне резко нарастила импорт из России важного ресурса - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: Европа в июне резко нарастила импорт из России важного ресурса
Поставки трубопроводного газа "Газпрома" за последний год значительно выросли, пишет Reuters. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:20
2024-07-03T12:20
2024-07-03T12:33
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поставки трубопроводного газа "Газпрома" за последний год значительно выросли, пишет Reuters."Среднесуточные поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в июне выросли почти на 23% по сравнению с показателями прошлого года, когда объему поставок упали до постсоветского минимума, хотя и снизились на 8,6% по сравнению с цифрами в мае", — свидетельствуют данные издания.Так, в июне экспорт российского газа достиг 81,8 миллиона кубометров. Это меньше, чем 89,5 миллионов кубометров, экспортированных в мае, но гораздо больше, чем 66,8 миллионов кубометров, которые были поставлены в июне прошлого года, указывается в статье.В то же время "Газпром" увеличил продажи газа в Китай, который в прошлом году нарастил импорт энергоресурса из России, пишет издание.В целом Европа начала получать меньше российского газа из-за санкций. Основным рынком для российского энергоресурса стала КНР, заключает Reuters.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.
https://ria.ru/20240616/gas-1953290985.html
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экономика, цены на нефть, европа, китай, газпром, россия
Экономика, Цены на нефть, Европа, Китай, Газпром, Россия
СМИ: Европа в июне резко нарастила импорт из России важного ресурса
Reuters: Россия нарастила поставки газа в Европу в июне
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Поставки трубопроводного газа "Газпрома" за последний год значительно выросли, пишет Reuters
.
"Среднесуточные поставки природного газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" в июне выросли почти на 23% по сравнению с показателями прошлого года, когда объему поставок упали до постсоветского минимума, хотя и снизились на 8,6% по сравнению с цифрами в мае", — свидетельствуют данные издания.
Так, в июне экспорт российского газа достиг 81,8 миллиона кубометров. Это меньше, чем 89,5 миллионов кубометров, экспортированных в мае, но гораздо больше, чем 66,8 миллионов кубометров, которые были поставлены в июне прошлого года, указывается в статье.
В то же время "Газпром" увеличил продажи газа в Китай, который в прошлом году нарастил импорт энергоресурса из России, пишет издание.
В целом Европа начала получать меньше российского газа из-за санкций. Основным рынком для российского энергоресурса стала КНР, заключает Reuters.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов, тем самым попав в новую зависимость: теперь эти страны через посредников покупают российские нефть и газ по более высоким ценам.