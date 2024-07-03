https://ria.ru/20240703/rossiya-1-1957135972.html

"Россия 1" стала самым популярным каналом за первое полугодие

"Россия 1" стала самым популярным каналом за первое полугодие - РИА Новости, 03.07.2024

"Россия 1" стала самым популярным каналом за первое полугодие

Телеканал "Россия 1" по итогам первого полугодия 2024 года вышел на первое место по популярности, средняя доля аудитории телеканала в 2024 году составила 14%,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:35

2024-07-03T15:35

2024-07-03T15:36

общество

нтв (телеканал)

мосфильм

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" по итогам первого полугодия 2024 года вышел на первое место по популярности, средняя доля аудитории телеканала в 2024 году составила 14%, на втором месте по популярности НТВ с долей 9,6%, а третьим в рейтинге стал Пятый канал с долей 7,7%, сообщается в Telegram-канале компании Mediascope. Отмечается, что показатели доли Первого канала составили 7,3% , РЕН ТВ - 6,8%, а телеканал "Домашний" имеет долю 5,2%. Кроме того, в десятку популярных телеканалов вошли: СТС с долей аудитории 4,3%, ТВ Центр и ТНТ с долями аудитории в 3,6 процентных показателя, а также телеканал "Звезда" с долей 2,8%. Среди детских каналов лидирует "Карусель" с долей аудитории - 2,6%, телеканал "Солнце" - 0,7%, канал "Мульт" - 0,6%. Также в 20 популярных каналов этого года вошли телеканал ТВ-3 с долей аудитории 2,5%, "Россия 24" - 2,4%, "Пятница" - 2,3%, "Мир" - 1,9%, "Матч ТВ" - 1,5%, канал "Мосфильм. Золотая коллекция" 1,1%, "Россия К" - 0,8%, а также канал "Дом кино" - 0,7%. Доля аудитории - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Аудитория - среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в тысячах человек. Регион измерений - города с населением более 100 тысяч человек. Целевая аудитория - население старше 4 лет. -0-

https://ria.ru/20240522/serialy-1947658682.html

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общество, нтв (телеканал), мосфильм