https://ria.ru/20240703/roskosmos-1957084271.html
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов - РИА Новости, 03.07.2024
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов
Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, сейчас это лучший показатель в мире, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:25
2024-07-03T13:25
2024-07-03T17:01
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
госдума рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, сейчас это лучший показатель в мире, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. "Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных. Для сравнения - все остальные пуски, которые проводили другие страны, у них было 44 аварии за этот период", - сказал он, выступа в Госдуме РФ.
https://ria.ru/20240219/borisov-1928184533.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов
Борисов: Россия за последние пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет