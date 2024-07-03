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Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов - РИА Новости, 03.07.2024
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13:25 03.07.2024 (обновлено: 17:01 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/roskosmos-1957084271.html
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов - РИА Новости, 03.07.2024
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов
Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, сейчас это лучший показатель в мире, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:25
2024-07-03T17:01
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, сейчас это лучший показатель в мире, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. "Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных. Для сравнения - все остальные пуски, которые проводили другие страны, у них было 44 аварии за этот период", - сказал он, выступа в Госдуме РФ.
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, госдума рф
Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Госдума РФ
Россия за пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет, заявил Борисов

Борисов: Россия за последние пять лет провела 125 безаварийных пусков ракет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия за последние 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, сейчас это лучший показатель в мире, заявил в среду гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
«
"Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных. Для сравнения - все остальные пуски, которые проводили другие страны, у них было 44 аварии за этот период", - сказал он, выступа в Госдуме РФ.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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