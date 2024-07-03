https://ria.ru/20240703/rosatom-1957172815.html
"Росатом" рассказал о мерах ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ
"Росатом" рассказал о мерах ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
"Росатом" рассказал о мерах ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ
Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ по энергодарской подстанции "Радуга" продолжают осуществляться в полном объеме, заявила РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:05
2024-07-03T17:05
2024-07-03T17:05
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
запорожская аэс
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Меры по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС после удара ВСУ по энергодарской подстанции "Радуга" продолжают осуществляться в полном объеме, заявила госкорпорация "Росатом". В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. На ЗАЭС сообщили, что повреждены трансформаторы подстанции, нарушена штатная схема снабжения города и ряда объектов станции. "При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме", - подчеркивает "Росатом". По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь ремонтников из числа сотрудников Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
https://ria.ru/20240703/zaes-1957143935.html
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энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, в мире
Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, В мире
"Росатом" рассказал о мерах ядерной безопасности на ЗАЭС после атаки ВСУ
"Росатом" заявил о полном обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС после атаки ВСУ