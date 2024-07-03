"Идиоты". Финский наемник рассказал о странном решении командиров ВСУ
Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в ДНР
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские командиры регулярно проявляют дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха, рассказал финский наемник Ральф Сирен в интервью Yle.
"В течение пяти месяцев на Украине Ральф Сирен не раз чувствовал разочарование. Он вспоминает, как после российского удара его перебросили на новую военную базу — где его встретили живописно расставленные палатки в открытом поле. <...> Ральф Сирен посмотрел на них (командиров ВСУ. — Прим. ред.) как на идиотов", — привело рассказ наемника агентство.
По словам Сирина, офицеры ВСУ ответили на его недовольство рассказом про хорошее ПВО базы, которое прощает военным такое расположение подразделения. Однако зенитные средства не всегда срабатывают как часы, напомнил он. Именно на такой случай расположение солдат на базе должно быть рассредоточенным.
Как считает наемник, среди украинских командиров царит полный дилетантизм, немыслимый для финской армии. При этом, плохой организацией отличаются не только украинские части, но и подразделения из иностранцев, добавил он.
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"Было такое ощущение, что мы скорее шайка разбойников, чем воинская часть. <...> Я предпочел остаться на базе. Возможно, это было лучшее решение в моей жизни”, — признался Сирин.
Минобороны России ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Так, во вторник Минобороны России отчиталось об ударе ОТРК "Искандер" по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате удара уничтожено пять действующих многоцелевых истребителей Су-27, еще два, находившиеся на ремонте, получили повреждения, уточнили в ведомстве.
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