https://ria.ru/20240703/razvitie-1957224081.html

Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве

Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве - РИА Новости, 03.07.2024

Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве, на которой обсуждалось развитие электросетевого комплекса в регионе, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:06

2024-07-03T21:06

2024-07-03T21:06

ярославская область

жкх

ярославская область

москва

михаил евраев

россети

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве, на которой обсуждалось развитие электросетевого комплекса в регионе, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве с генеральным директором ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорем Маковским. Ключевыми темами обсуждения стали развитие электросетевого комплекса "Ярэнерго", выполнение ремонтной программы и подготовка к отопительному сезону. "Заранее готовимся к осенне-зимнему периоду, в этом году Центр управления ЖКК пополнился 18 дизельными генераторами мощностью 100, 200 и 400 кВт. Наша задача – предусмотреть все риски и обеспечить для ярославцев бесперебойную подачу электричества в холодный период", - подчеркнул Михаил Евраев. На встрече отмечалось, что в регионе активно готовятся к следующей зиме. В 2024 году специалисты "Ярэнерго" отремонтируют 83 километра линий электропередачи, 189 трансформаторных подстанций, заменят почти тысячу опор и свыше 2,6 тысячи изоляторов. Работа идет с опережением графика. По данным областного правительства, в министерство ЖКХ региона также поступили предложения от муниципальных образований по улучшению надежности электроснабжения, особенно в сложных погодных условиях. На основании полученных данных министерством сформирована программа первоочередных мероприятий, которая включает в том числе расчистку просек, где расположены линии электропередачи. В этом году ликвидируют растительность вдоль трасс на территории 2,3 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html

https://ria.ru/20240109/zakupit-1920365961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, ярославская область, москва, михаил евраев, россети