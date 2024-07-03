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Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
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Ярославская область
 
21:06 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/razvitie-1957224081.html
Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве
Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве, на которой обсуждалось развитие электросетевого комплекса в регионе, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:06
2024-07-03T21:06
ярославская область
жкх
ярославская область
москва
михаил евраев
россети
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве, на которой обсуждалось развитие электросетевого комплекса в регионе, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве с генеральным директором ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорем Маковским. Ключевыми темами обсуждения стали развитие электросетевого комплекса "Ярэнерго", выполнение ремонтной программы и подготовка к отопительному сезону. "Заранее готовимся к осенне-зимнему периоду, в этом году Центр управления ЖКК пополнился 18 дизельными генераторами мощностью 100, 200 и 400 кВт. Наша задача – предусмотреть все риски и обеспечить для ярославцев бесперебойную подачу электричества в холодный период", - подчеркнул Михаил Евраев. На встрече отмечалось, что в регионе активно готовятся к следующей зиме. В 2024 году специалисты "Ярэнерго" отремонтируют 83 километра линий электропередачи, 189 трансформаторных подстанций, заменят почти тысячу опор и свыше 2,6 тысячи изоляторов. Работа идет с опережением графика. По данным областного правительства, в министерство ЖКХ региона также поступили предложения от муниципальных образований по улучшению надежности электроснабжения, особенно в сложных погодных условиях. На основании полученных данных министерством сформирована программа первоочередных мероприятий, которая включает в том числе расчистку просек, где расположены линии электропередачи. В этом году ликвидируют растительность вдоль трасс на территории 2,3 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html
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жкх, ярославская область, москва, михаил евраев, россети
Ярославская область, ЖКХ, Ярославская область, Москва, Михаил Евраев, Россети

Развитие электросетевого комплекса Ярославской области обсудили в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве, на которой обсуждалось развитие электросетевого комплекса в регионе, сообщает областное правительство.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу в Москве с генеральным директором ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Игорем Маковским.
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Ключевыми темами обсуждения стали развитие электросетевого комплекса "Ярэнерго", выполнение ремонтной программы и подготовка к отопительному сезону.
«
"Заранее готовимся к осенне-зимнему периоду, в этом году Центр управления ЖКК пополнился 18 дизельными генераторами мощностью 100, 200 и 400 кВт. Наша задача – предусмотреть все риски и обеспечить для ярославцев бесперебойную подачу электричества в холодный период", - подчеркнул Михаил Евраев.
На встрече отмечалось, что в регионе активно готовятся к следующей зиме. В 2024 году специалисты "Ярэнерго" отремонтируют 83 километра линий электропередачи, 189 трансформаторных подстанций, заменят почти тысячу опор и свыше 2,6 тысячи изоляторов. Работа идет с опережением графика.
По данным областного правительства, в министерство ЖКХ региона также поступили предложения от муниципальных образований по улучшению надежности электроснабжения, особенно в сложных погодных условиях. На основании полученных данных министерством сформирована программа первоочередных мероприятий, которая включает в том числе расчистку просек, где расположены линии электропередачи. В этом году ликвидируют растительность вдоль трасс на территории 2,3 тысячи гектаров.
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Ярославская областьЖКХЯрославская областьМоскваМихаил ЕвраевРоссети
 
 
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