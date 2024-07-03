https://ria.ru/20240703/pvo-1957091066.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.07.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:50

2024-07-03T13:50

2024-07-03T14:00

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться", - написал Гладков.Глава области добавил, что пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания. На территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений. В трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей."В Белгородском районе на текущий момент выявлены следующие повреждения: в селе Репное осколками посечен один автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

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