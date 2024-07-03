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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 03.07.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:50
2024-07-03T13:50
2024-07-03T14:00
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться", - написал Гладков.Глава области добавил, что пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания. На территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений. В трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей."В Белгородском районе на текущий момент выявлены следующие повреждения: в селе Репное осколками посечен один автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.
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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости.
Система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде произошло возгорание шин в здании СТО. Ребята-автомеханики, которые работали в этот момент в станции техобслуживания, быстро среагировали — вызвали оперативные службы, но перед этим проверили, не пострадал ли кто-то. А также сразу вывели людей из здания, склад которого начал разгораться", - написал Гладков.
Глава области добавил, что пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания. На территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений. В трех частных домах посечены кровли и фасады. Также повреждения получили 27 автомобилей.
"В Белгородском районе на текущий момент выявлены следующие повреждения: в селе Репное осколками посечен один автомобиль, в селе Таврово посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - подчеркнул губернатор.