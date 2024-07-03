https://ria.ru/20240703/putin-1957210725.html

Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин

Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024

Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:45

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, передает агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Путин говорит, что Россия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопрос Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении агентства.

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китай

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