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Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
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19:32 03.07.2024 (обновлено: 19:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957210725.html
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:45
россия
китай
в мире
владимир путин
астана
саммит шос в астане – 2024
си цзиньпин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, передает агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Путин говорит, что Россия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопрос Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении агентства.
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россия, китай, в мире, владимир путин, астана, саммит шос в астане – 2024, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024, Си Цзиньпин
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин

Путин: Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Китая

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, передает агентство Синьхуа.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия.
"Путин говорит, что Россия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопрос Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении агентства.
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