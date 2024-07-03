https://ria.ru/20240703/putin-1957210725.html
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:45
россия
китай
в мире
владимир путин
астана
саммит шос в астане – 2024
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957199956_0:0:2903:1633_1920x0_80_0_0_9ead125f1af42e718720e1a1f5b4c7a8.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, а также выступает против вмешательства во внутренние дела страны извне, передает агентство Синьхуа.Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в среду в Астане. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили все области двусторонних отношений РФ и КНР, обменялись мнениями по региональным проблемам. Они четко отметили бесперспективность любых форматов урегулирования ситуации на Украине без российского участия."Путин говорит, что Россия поддерживает Китай в защите его основных интересов и законных прав, выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Китая и вопрос Южно-Китайского моря", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240703/smi-1957209088.html
россия
китай
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957199956_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_5e3ee8ae9e1ea8e759c8346a3b463b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, владимир путин, астана, саммит шос в астане – 2024, си цзиньпин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин, Астана, Саммит ШОС в Астане – 2024, Си Цзиньпин
Россия поддерживает Китай в защите его интересов и прав, заявил Путин
Путин: Россия выступает против вмешательства во внутренние дела Китая