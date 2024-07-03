https://ria.ru/20240703/putin-1957194755.html

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - РИА Новости, 03.07.2024

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его государственного визита в Китай в мае 2024 года... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:22

2024-07-03T18:22

2024-07-03T18:26

в мире

китай

россия

харбин

си цзиньпин

владимир путин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957177031_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ce13bd921ca57b97b7daebb9d3813ca2.jpg

АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его государственного визита в Китай в мае 2024 года российской делегации был оказан теплый прием, за что российский лидер поблагодарил своего китайского коллегу."Позвольте начать нашу встречу с того, чем закончилась предыдущая наша встреча. Я помню, с какой теплотой вы нас всех принимали в Китае. Хочу от своего имени и от имени всех своих коллег вас поблагодарить за это гостеприимство. Мы провели очень обстоятельные переговоры", - сказал Путин на переговорах с Си Цзиньпином.Посещение Харбина в рамках государственного визита в мае 2024 года, по словам Путина, позволило убедиться, насколько тесны исторические связи между Россией и КНР.Кроме того, глава российского государства напомнил, что Москва и Пекин стояли у истоков создания ШОС.

https://ria.ru/20240703/peskov-1957190532.html

китай

россия

харбин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, харбин, си цзиньпин, владимир путин, шос