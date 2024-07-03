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Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - РИА Новости, 03.07.2024
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18:22 03.07.2024 (обновлено: 18:26 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957194755.html
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае - РИА Новости, 03.07.2024
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае
Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его государственного визита в Китай в мае 2024 года... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:22
2024-07-03T18:26
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его государственного визита в Китай в мае 2024 года российской делегации был оказан теплый прием, за что российский лидер поблагодарил своего китайского коллегу."Позвольте начать нашу встречу с того, чем закончилась предыдущая наша встреча. Я помню, с какой теплотой вы нас всех принимали в Китае. Хочу от своего имени и от имени всех своих коллег вас поблагодарить за это гостеприимство. Мы провели очень обстоятельные переговоры", - сказал Путин на переговорах с Си Цзиньпином.Посещение Харбина в рамках государственного визита в мае 2024 года, по словам Путина, позволило убедиться, насколько тесны исторические связи между Россией и КНР.Кроме того, глава российского государства напомнил, что Москва и Пекин стояли у истоков создания ШОС.
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в мире, китай, россия, харбин, си цзиньпин, владимир путин, шос
В мире, Китай, Россия, Харбин, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Китае

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием делегации РФ в Китае

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПутин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Астане
Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что в ходе его государственного визита в Китай в мае 2024 года российской делегации был оказан теплый прием, за что российский лидер поблагодарил своего китайского коллегу.
"Позвольте начать нашу встречу с того, чем закончилась предыдущая наша встреча. Я помню, с какой теплотой вы нас всех принимали в Китае. Хочу от своего имени и от имени всех своих коллег вас поблагодарить за это гостеприимство. Мы провели очень обстоятельные переговоры", - сказал Путин на переговорах с Си Цзиньпином.
Посещение Харбина в рамках государственного визита в мае 2024 года, по словам Путина, позволило убедиться, насколько тесны исторические связи между Россией и КНР.
Кроме того, глава российского государства напомнил, что Москва и Пекин стояли у истоков создания ШОС.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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