https://ria.ru/20240703/putin-1957160239.html

Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин

Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024

Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения сегодня строятся на взаимной выгоде и уважении суверенитета в интересах их народов. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:38

2024-07-03T16:38

2024-07-03T16:49

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения сегодня строятся на взаимной выгоде и уважении суверенитета в интересах их народов."Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.

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