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Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин
Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024
Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения сегодня строятся на взаимной выгоде и уважении суверенитета в интересах их народов. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:38
2024-07-03T16:38
2024-07-03T16:49
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российско-китайские отношения сегодня строятся на взаимной выгоде и уважении суверенитета в интересах их народов."Не раз с полным на то основанием констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории, они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.
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Российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, заявил Путин
Путин: взаимовыгодные отношения России и КНР строятся на уважении суверенитета