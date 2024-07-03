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Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции - РИА Новости, 03.07.2024
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15:58 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/putin-1957143773.html
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции - РИА Новости, 03.07.2024
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:58
2024-07-03T15:58
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в мире
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. "Я хотел бы отметить, что мы за прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции - 6,3 миллиона человек, туристов, из России посетили Турцию. Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан РФ", - сказал Путин во время переговоров с Эрдоганом в Астане.
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турция, россия, астана, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Астана, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции

Путин поблагодарил Эрдогана за создание условий для российских туристов в Турции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ.
"Я хотел бы отметить, что мы за прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции - 6,3 миллиона человек, туристов, из России посетили Турцию. Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан РФ", - сказал Путин во время переговоров с Эрдоганом в Астане.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Турция намерена развивать туризм с Россией, заявил Эрдоган
Вчера, 15:10
 
ТурцияРоссияАстанаВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024В миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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