https://ria.ru/20240703/putin-1957143773.html

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции - РИА Новости, 03.07.2024

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:58

2024-07-03T15:58

2024-07-03T15:58

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владимир путин

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. "Я хотел бы отметить, что мы за прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции - 6,3 миллиона человек, туристов, из России посетили Турцию. Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан РФ", - сказал Путин во время переговоров с Эрдоганом в Астане.

https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html

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