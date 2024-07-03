https://ria.ru/20240703/putin-1957143773.html
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции - РИА Новости, 03.07.2024
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:58
2024-07-03T15:58
2024-07-03T15:58
турция
россия
астана
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
в мире
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156522_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_44a41adc2a06214b44cba11f5d6b078f.jpg
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого президента Реджепа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для туристов из РФ. "Я хотел бы отметить, что мы за прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции - 6,3 миллиона человек, туристов, из России посетили Турцию. Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан РФ", - сказал Путин во время переговоров с Эрдоганом в Астане.
https://ria.ru/20240703/erdogan-1957128855.html
турция
россия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957156522_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_7b3d11398ae3f808608d651b5985aa8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, астана, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, в мире, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Астана, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов в Турции
Путин поблагодарил Эрдогана за создание условий для российских туристов в Турции