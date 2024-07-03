https://ria.ru/20240703/putin-1957133346.html

Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане

Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане - РИА Новости, 03.07.2024

Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане

Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вряд ли обойдется без обсуждения тем Украины и Сирии, заявил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:27

2024-07-03T15:27

2024-07-03T15:30

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вряд ли обойдется без обсуждения тем Украины и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча президентов двух стран проходит в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на переговорах речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. "В первую очередь это двусторонние отношения. Но, конечно же, без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".

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