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Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
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15:27 03.07.2024 (обновлено: 15:30 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/putin-1957133346.html
Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане
Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане - РИА Новости, 03.07.2024
Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане
Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вряд ли обойдется без обсуждения тем Украины и Сирии, заявил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:27
2024-07-03T15:30
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вряд ли обойдется без обсуждения тем Украины и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча президентов двух стран проходит в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на переговорах речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. "В первую очередь это двусторонние отношения. Но, конечно же, без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
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Цены на нефть, Россия, Турция, Астана, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Путин и Эрдоган обсудят Украину и Сирию на встрече в Астане

Песков: Путин и Эрдоган вряд ли обойдутся без обсуждения Украины и Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Астане вряд ли обойдется без обсуждения тем Украины и Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча президентов двух стран проходит в среду в Казахстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на переговорах речь пойдет обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес.
"В первую очередь это двусторонние отношения. Но, конечно же, без сирийских дел, без украинских дел вряд ли президенты обойдутся", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Встреча Путина и Эрдогана в Астане продлится как минимум час
Вчера, 15:26
 
Цены на нефтьРоссияТурцияАстанаДмитрий ПесковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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