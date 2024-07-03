Отношения России и Пакистана развиваются в дружеском ключе, заявил Путин
Путин: отношения России и Пакистана развиваются в деловом и дружеском ключе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шехбаз Шариф во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Пакистана развиваются в деловом и дружеском ключе.
"Отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом и дружеском ключе... Отношения развиваются на протяжении десятилетий", - сказал российский лидер в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Астане.
Также Путин отметил два особенно перспективных направления - сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. \
Президент отдельно упомянул о сотрудничестве двух стран по линии министерств иностранных дел, отметил взаимодействие в международных организациях, в том числе на площадке ООН.
"Я надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча послужит делу дальнейшего укрепления двусторонних связей между Пакистаном и Российской Федерацией", - добавил Путин.
Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон".
Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".