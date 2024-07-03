https://ria.ru/20240703/putin-1957097610.html

Отношения России и Пакистана развиваются в дружеском ключе, заявил Путин

Отношения России и Пакистана развиваются в дружеском ключе, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2024

Отношения России и Пакистана развиваются в дружеском ключе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Пакистана развиваются в деловом и дружеском ключе. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:11

2024-07-03T14:11

2024-07-03T15:02

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Пакистана развиваются в деловом и дружеском ключе. "Отношения между нашими странами развиваются и развиваются в деловом и дружеском ключе... Отношения развиваются на протяжении десятилетий", - сказал российский лидер в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Астане. Также Путин отметил два особенно перспективных направления - сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса. \Президент отдельно упомянул о сотрудничестве двух стран по линии министерств иностранных дел, отметил взаимодействие в международных организациях, в том числе на площадке ООН."Я надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча послужит делу дальнейшего укрепления двусторонних связей между Пакистаном и Российской Федерацией", - добавил Путин.Беседа двух лидеров проходит в зале для переговоров в отеле "Ритц Карлтон". Путин утром 3 июля прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

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россия, пакистан, астана, владимир путин, шос, в мире, экономика