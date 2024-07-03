https://ria.ru/20240703/puteshestviya-1956886045.html

Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии

Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии - РИА Новости, 03.07.2024

Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии

Эксперты рассказали, сколько пользователей летом хотели бы работать удаленно, в том числе – в путешествии, сообщает "Туту". РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:22

2024-07-03T05:22

2024-07-03T05:28

туризм

туризм

новости - туризм

турция

египет

работа

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько пользователей летом хотели бы работать удаленно, в том числе – в путешествии, сообщает "Туту".Специалисты компании провели исследование среди 1,5 тысячи любителей путешествий и выяснили, что в июне, июле и августе большинство респондентов (66 процентов) предпочли бы трудиться удаленно.При этом 7,4 процента опрошенных уже работают дистанционно, в гибридном формате – около восьми процентов, а в офисе – 18,7 процента.Опрошенные также рассказали об "удаленке мечты". Треть респондентов хотели бы трудиться из дома. Путешествовать и подключаться к работе из отеля или кафе готовы 16 процентов пользователей. Каждый десятый желал бы делать это с дачи, столько же – с пляжа, а девять процентов – с тропических островов.Также опрошенные говорили, что предпочли бы офису работу из теплых стран (Турция, Египет), уединенного домика в лесу или с горнолыжных курортов.

https://ria.ru/20240629/perm-1956207203.html

турция

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, турция, египет, работа