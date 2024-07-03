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Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии - РИА Новости, 03.07.2024
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Туризм
 
05:22 03.07.2024 (обновлено: 05:28 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/puteshestviya-1956886045.html
Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии
Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии - РИА Новости, 03.07.2024
Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии
Эксперты рассказали, сколько пользователей летом хотели бы работать удаленно, в том числе – в путешествии, сообщает "Туту". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:22
2024-07-03T05:28
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
работа
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько пользователей летом хотели бы работать удаленно, в том числе – в путешествии, сообщает "Туту".Специалисты компании провели исследование среди 1,5 тысячи любителей путешествий и выяснили, что в июне, июле и августе большинство респондентов (66 процентов) предпочли бы трудиться удаленно.При этом 7,4 процента опрошенных уже работают дистанционно, в гибридном формате – около восьми процентов, а в офисе – 18,7 процента.Опрошенные также рассказали об "удаленке мечты". Треть респондентов хотели бы трудиться из дома. Путешествовать и подключаться к работе из отеля или кафе готовы 16 процентов пользователей. Каждый десятый желал бы делать это с дачи, столько же – с пляжа, а девять процентов – с тропических островов.Также опрошенные говорили, что предпочли бы офису работу из теплых стран (Турция, Египет), уединенного домика в лесу или с горнолыжных курортов.
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туризм, новости - туризм, турция, египет, работа
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Работа
Эксперты сообщили, сколько туристов готовы удаленно работать в путешествии

Эксперты: каждый шестой турист хотел бы совмещать работу и путешествие

© Depositphotos.com / KukotaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Depositphotos.com / Kukota
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько пользователей летом хотели бы работать удаленно, в том числе – в путешествии, сообщает "Туту".
Специалисты компании провели исследование среди 1,5 тысячи любителей путешествий и выяснили, что в июне, июле и августе большинство респондентов (66 процентов) предпочли бы трудиться удаленно.
При этом 7,4 процента опрошенных уже работают дистанционно, в гибридном формате – около восьми процентов, а в офисе – 18,7 процента.
Опрошенные также рассказали об "удаленке мечты". Треть респондентов хотели бы трудиться из дома. Путешествовать и подключаться к работе из отеля или кафе готовы 16 процентов пользователей. Каждый десятый желал бы делать это с дачи, столько же – с пляжа, а девять процентов – с тропических островов.
Также опрошенные говорили, что предпочли бы офису работу из теплых стран (Турция, Египет), уединенного домика в лесу или с горнолыжных курортов.
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