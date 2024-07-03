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Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
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17:36 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/prognoz-1957182849.html
Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году
Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году
Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:36
2024-07-03T17:36
экономика
россия
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. "Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году. Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
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экономика, россия, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России
Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году

Греф назвал прогноз ЦБ по прибыли банковского сектора в 2024 году оптимистичным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата.
«
"Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году.
Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы.
Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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