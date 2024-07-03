https://ria.ru/20240703/prognoz-1957182849.html

Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году

Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024

Греф оценил прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:36

2024-07-03T17:36

2024-07-03T17:36

экономика

россия

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. "Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году. Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240607/gref-1951253321.html

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экономика, россия, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии