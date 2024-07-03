https://ria.ru/20240703/proekt-1957133921.html
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе - РИА Новости, 03.07.2024
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе
Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:30
2024-07-03T15:30
2024-07-03T15:31
россия
синоп (провинция)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект (АЭС - ред.) "Синоп", может быть, сделать его флагманским зеленым кластером. В частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией. Сделать не только атомную, но и зеленый энергетический проект", — сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что в этом вопросе последннее слово остается за турецкой стороной.
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россия, синоп (провинция), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Синоп (провинция), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе
Лихачев: к проекту АЭС в Синопе могут добавить ветряную и солнечную генерации
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект (АЭС - ред.) "Синоп", может быть, сделать его флагманским зеленым кластером. В частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией. Сделать не только атомную, но и зеленый энергетический проект", — сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что в этом вопросе последннее слово остается за турецкой стороной.