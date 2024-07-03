Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 03.07.2024 (обновлено: 15:31 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/proekt-1957133921.html
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе - РИА Новости, 03.07.2024
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе
Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:30
2024-07-03T15:31
россия
синоп (провинция)
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784984139_0:44:3071:1771_1920x0_80_0_0_b016c26ca5744de8a2668f60f5975363.jpg
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект (АЭС - ред.) "Синоп", может быть, сделать его флагманским зеленым кластером. В частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией. Сделать не только атомную, но и зеленый энергетический проект", — сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что в этом вопросе последннее слово остается за турецкой стороной.
https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957127120.html
россия
синоп (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784984139_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a48ce229f5d385f72fc06aa0b75b57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, синоп (провинция), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Синоп (провинция), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе

Лихачев: к проекту АЭС в Синопе могут добавить ветряную и солнечную генерации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Солнечная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект (АЭС - ред.) "Синоп", может быть, сделать его флагманским зеленым кластером. В частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией. Сделать не только атомную, но и зеленый энергетический проект", — сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что в этом вопросе последннее слово остается за турецкой стороной.
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Лихачев рассказал о работе по АЭС "Аккую" в Турции
Вчера, 15:06
 
РоссияСиноп (провинция)Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала