https://ria.ru/20240703/proekt-1957133921.html

Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе

Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе - РИА Новости, 03.07.2024

Россия предложила расширить проект АЭС в турецком Синопе

Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:30

2024-07-03T15:30

2024-07-03T15:31

россия

синоп (провинция)

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Россия предлагает шире посмотреть на проект АЭС в турецком Синопе и добавить к нему ветреную и солнечную генерацию, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. "Мы предлагаем чуть шире посмотреть на проект (АЭС - ред.) "Синоп", может быть, сделать его флагманским зеленым кластером. В частности, ветряная генерация, возможно, совместная работа над солнечной генерацией. Сделать не только атомную, но и зеленый энергетический проект", — сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что в этом вопросе последннее слово остается за турецкой стороной.

https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957127120.html

россия

синоп (провинция)

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россия, синоп (провинция), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии