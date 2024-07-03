https://ria.ru/20240703/produktsiya-1957211103.html

Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%

Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20% - РИА Новости, 03.07.2024

Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:32

2024-07-03T19:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Московской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Также зампред уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов – на 20,3%. "В числе наших приоритетных задач не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых в рамках укрепления технологического суверенитета государства. Только в 2024 году в Подмосковье планируется реализация пяти проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию уже работающих предприятий в сфере фармацевтики и медицины. Суммарный объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей", – рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)