Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В Московской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Также зампред уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов – на 20,3%.
«
"В числе наших приоритетных задач не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых в рамках укрепления технологического суверенитета государства. Только в 2024 году в Подмосковье планируется реализация пяти проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию уже работающих предприятий в сфере фармацевтики и медицины. Суммарный объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей", – рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
25 января, 18:27