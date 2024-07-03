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Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20% - РИА Новости, 03.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:32 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/produktsiya-1957211103.html
Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%
Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20% - РИА Новости, 03.07.2024
Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:32
2024-07-03T19:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В Московской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Также зампред уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов – на 20,3%. "В числе наших приоритетных задач не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых в рамках укрепления технологического суверенитета государства. Только в 2024 году в Подмосковье планируется реализация пяти проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию уже работающих предприятий в сфере фармацевтики и медицины. Суммарный объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей", – рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Московской области производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в январе-мае 2024 года увеличилось на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
Также зампред уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов – на 20,3%.
«
"В числе наших приоритетных задач не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых в рамках укрепления технологического суверенитета государства. Только в 2024 году в Подмосковье планируется реализация пяти проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию уже работающих предприятий в сфере фармацевтики и медицины. Суммарный объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей", – рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
25 января, 18:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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