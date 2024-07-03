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Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/prigovov-1957107954.html
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 03.07.2024
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену
Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:33
2024-07-03T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
ялта
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура республики. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Решение в отношении ялтинца вынес Верховный суд Крыма. Мужчина признан виновным в госизмене. "В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в отдельную механизированную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре. Осужденный находится в международном розыске.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
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происшествия, ялта, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ялта, Вооруженные силы Украины
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену

Житель Ялты заочно получил 21 год колонии за службу в ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура республики.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Решение в отношении ялтинца вынес Верховный суд Крыма. Мужчина признан виновным в госизмене.
"В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в отдельную механизированную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре.
Осужденный находится в международном розыске.
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