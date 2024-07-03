https://ria.ru/20240703/prigovov-1957107954.html
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 03.07.2024
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену
Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:33
2024-07-03T14:33
2024-07-03T14:33
специальная военная операция на украине
происшествия
ялта
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура республики. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Решение в отношении ялтинца вынес Верховный суд Крыма. Мужчина признан виновным в госизмене. "В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в отдельную механизированную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре. Осужденный находится в международном розыске.
https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ялта, Вооруженные силы Украины
Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену
Житель Ялты заочно получил 21 год колонии за службу в ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости.
Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура
республики.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Решение в отношении ялтинца вынес Верховный суд Крыма. Мужчина признан виновным в госизмене.
"В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в отдельную механизированную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре.
Осужденный находится в международном розыске.