https://ria.ru/20240703/prigovov-1957107954.html

Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену

Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену - РИА Новости, 03.07.2024

Жителю Крыма заочно вынесли приговор за госизмену

Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:33

2024-07-03T14:33

2024-07-03T14:33

специальная военная операция на украине

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ялта

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Житель Ялты признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 21 году колонии строгого режима за службу в рядах ВСУ, сообщает прокуратура республики. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении. Решение в отношении ялтинца вынес Верховный суд Крыма. Мужчина признан виновным в госизмене. "В суде установлено, что в феврале 2022 года подсудимый вступил в отдельную механизированную бригаду вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", - рассказали в прокуратуре. Осужденный находится в международном розыске.

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

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происшествия, ялта, вооруженные силы украины