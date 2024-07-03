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Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 03.07.2024
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории
Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:26
2024-07-03T17:26
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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В августе 2023 года сотрудники ФСБ выяснили, что двое мужчин и одна женщина создали нарколабораторию в хуторе Летовский Волгоградской области. В ходе обысков было изъято более 31 килограмма приготовленного наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также прекурсоры и психотропные вещества массой 87 килограммов. По данным ФСБ, деятельность лаборатории координировал куратор с Украины, он же заплатил "химикам" более 1,6 миллиона рублей в криптовалюте. Против троицы было возбуждено уголовное дело за приобретение, производство и сбыт наркотиков, незаконное приобретение прекурсов наркотических средств, а также отмывание преступных денег. "Волгоградский областной суд признал 24-летнего мужчину виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима; 29-летнего мужчину суд признал виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор в силу не вступил. Отмечается, что уголовное дело против их сообщницы выделено в отдельное производство.
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происшествия, волгоградская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградский областной суд, россия
Происшествия, Волгоградская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Волгоградский областной суд, Россия
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории
Под Волгоградом вынесли приговор за создание нарколаборатории по указу из Киева