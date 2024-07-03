Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 03.07.2024 (обновлено: 17:32 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/prigovor-1957180312.html
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 03.07.2024
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории
Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:26
2024-07-03T17:32
происшествия
волгоградская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоградский областной суд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В августе 2023 года сотрудники ФСБ выяснили, что двое мужчин и одна женщина создали нарколабораторию в хуторе Летовский Волгоградской области. В ходе обысков было изъято более 31 килограмма приготовленного наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также прекурсоры и психотропные вещества массой 87 килограммов. По данным ФСБ, деятельность лаборатории координировал куратор с Украины, он же заплатил "химикам" более 1,6 миллиона рублей в криптовалюте. Против троицы было возбуждено уголовное дело за приобретение, производство и сбыт наркотиков, незаконное приобретение прекурсов наркотических средств, а также отмывание преступных денег. "Волгоградский областной суд признал 24-летнего мужчину виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима; 29-летнего мужчину суд признал виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор в силу не вступил. Отмечается, что уголовное дело против их сообщницы выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20240702/zaderzhanie-1956841848.html
волгоградская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградский областной суд, россия
Происшествия, Волгоградская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Волгоградский областной суд, Россия
Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории

Под Волгоградом вынесли приговор за создание нарколаборатории по указу из Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
В августе 2023 года сотрудники ФСБ выяснили, что двое мужчин и одна женщина создали нарколабораторию в хуторе Летовский Волгоградской области. В ходе обысков было изъято более 31 килограмма приготовленного наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также прекурсоры и психотропные вещества массой 87 килограммов. По данным ФСБ, деятельность лаборатории координировал куратор с Украины, он же заплатил "химикам" более 1,6 миллиона рублей в криптовалюте. Против троицы было возбуждено уголовное дело за приобретение, производство и сбыт наркотиков, незаконное приобретение прекурсов наркотических средств, а также отмывание преступных денег.
"Волгоградский областной суд признал 24-летнего мужчину виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима; 29-летнего мужчину суд признал виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор в силу не вступил.
Отмечается, что уголовное дело против их сообщницы выделено в отдельное производство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
2 июля, 12:53
 
ПроисшествияВолгоградская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Волгоградский областной судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала