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Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории

Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории - РИА Новости, 03.07.2024

Двух жителей Волгоградской области осудили за создание нарколаборатории

Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:26

2024-07-03T17:26

2024-07-03T17:32

происшествия

волгоградская область

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоградский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд в Волгоградской области вынес приговор двум местным жителям за создание нарколаборатории по заданию куратора с Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В августе 2023 года сотрудники ФСБ выяснили, что двое мужчин и одна женщина создали нарколабораторию в хуторе Летовский Волгоградской области. В ходе обысков было изъято более 31 килограмма приготовленного наркотического вещества, содержащего мефедрон, а также прекурсоры и психотропные вещества массой 87 килограммов. По данным ФСБ, деятельность лаборатории координировал куратор с Украины, он же заплатил "химикам" более 1,6 миллиона рублей в криптовалюте. Против троицы было возбуждено уголовное дело за приобретение, производство и сбыт наркотиков, незаконное приобретение прекурсов наркотических средств, а также отмывание преступных денег. "Волгоградский областной суд признал 24-летнего мужчину виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима; 29-летнего мужчину суд признал виновным… и приговорил к наказанию в виде 15 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении УФСБ. Приговор в силу не вступил. Отмечается, что уголовное дело против их сообщницы выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240702/zaderzhanie-1956841848.html

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происшествия, волгоградская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоградский областной суд, россия