https://ria.ru/20240703/prigovor-1957135097.html

Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов

Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов - РИА Новости, 03.07.2024

Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов

Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:33

2024-07-03T15:33

2024-07-03T15:33

происшествия

волгоградская область

камышин

волгоградский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным суда, в декабре 2023 года житель Волгоградской области вместе со знакомым подожгли устройство централизации и блокировки железнодорожных шкафов возле города Камышин. Отмечается, что диверсию они совершили по указанию неизвестного человека, с которым общались в интернете. По информации суда, после поджогов двух шкафов им было перечислено 30 тысяч рублей в криптовалюте. Отмечается, что обвиняемый стал сотрудничать со следствием и его дело было рассмотрено в особом порядке, уголовное дело против подельника выделено в отдельное производство. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда. Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в диверсиях и отмывании денег. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html

https://ria.ru/20240702/prigovor-1956808804.html

волгоградская область

камышин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, камышин, волгоградский областной суд