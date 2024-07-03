https://ria.ru/20240703/prigovor-1957135097.html
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов - РИА Новости, 03.07.2024
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:33
2024-07-03T15:33
2024-07-03T15:33
происшествия
волгоградская область
камышин
волгоградский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным суда, в декабре 2023 года житель Волгоградской области вместе со знакомым подожгли устройство централизации и блокировки железнодорожных шкафов возле города Камышин. Отмечается, что диверсию они совершили по указанию неизвестного человека, с которым общались в интернете. По информации суда, после поджогов двух шкафов им было перечислено 30 тысяч рублей в криптовалюте. Отмечается, что обвиняемый стал сотрудничать со следствием и его дело было рассмотрено в особом порядке, уголовное дело против подельника выделено в отдельное производство. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда. Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в диверсиях и отмывании денег. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956808804.html
волгоградская область
камышин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, камышин, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоградская область, Камышин, Волгоградский областной суд
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов
Жителю Волгоградской области дали 11,5 года за поджог железнодорожных шкафов