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Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов - РИА Новости, 03.07.2024
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15:33 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/prigovor-1957135097.html
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов - РИА Новости, 03.07.2024
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:33
2024-07-03T15:33
происшествия
волгоградская область
камышин
волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По данным суда, в декабре 2023 года житель Волгоградской области вместе со знакомым подожгли устройство централизации и блокировки железнодорожных шкафов возле города Камышин. Отмечается, что диверсию они совершили по указанию неизвестного человека, с которым общались в интернете. По информации суда, после поджогов двух шкафов им было перечислено 30 тысяч рублей в криптовалюте. Отмечается, что обвиняемый стал сотрудничать со следствием и его дело было рассмотрено в особом порядке, уголовное дело против подельника выделено в отдельное производство. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда. Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в диверсиях и отмывании денег. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
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происшествия, волгоградская область, камышин, волгоградский областной суд
Происшествия, Волгоградская область, Камышин, Волгоградский областной суд
Жителю Волгоградской области дали срок за поджог железнодорожных шкафов

Жителю Волгоградской области дали 11,5 года за поджог железнодорожных шкафов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 июл – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 11,5 года лишения свободы за поджог железнодорожных шкафов в декабре прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным суда, в декабре 2023 года житель Волгоградской области вместе со знакомым подожгли устройство централизации и блокировки железнодорожных шкафов возле города Камышин. Отмечается, что диверсию они совершили по указанию неизвестного человека, с которым общались в интернете. По информации суда, после поджогов двух шкафов им было перечислено 30 тысяч рублей в криптовалюте.
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Отмечается, что обвиняемый стал сотрудничать со следствием и его дело было рассмотрено в особом порядке, уголовное дело против подельника выделено в отдельное производство.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока наказания – в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда.
Волгоградский областной суд признал мужчину виновным в диверсиях и отмывании денег. Приговор в силу не вступил.
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