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В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных - РИА Новости, 03.07.2024
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09:20 03.07.2024 (обновлено: 09:23 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/prestupleniya-1957020257.html
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных - РИА Новости, 03.07.2024
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:20
2024-07-03T09:23
в мире
окинава
япония
сша
есимаса хаяси
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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, с 2023 года произошло пять преступлений сексуального характера, необнародованных в СМИ, с участием американских военных в отношении несовершеннолетних. "Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения", - сказал Хаяси. В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этом. Префектура узнала об этом, лишь после того, как сама отправила запрос, причем о первом случае изнасилования, жертвой которого стала девушка младше 16 лет, стало известно лишь через полгода после случившегося. Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке поговорить в машине, так как на улице было холодно, а затем отвез ее домой и изнасиловал, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии заявил протест послу США в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения. Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако своей цели он не достиг. Он нанес девушке травмы, в том числе поранив глаза. Молодой человек пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан. Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.
https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html
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в мире, окинава, япония, сша, есимаса хаяси
В мире, Окинава, Япония, США, Есимаса Хаяси
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных

Хаяси сообщил о новых сексуальных преступлениях американских военных на Окинаве

© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : The U.S. National Archives
Американская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
По его словам, с 2023 года произошло пять преступлений сексуального характера, необнародованных в СМИ, с участием американских военных в отношении несовершеннолетних.
Митинг в знак протеста против случаев сексуального насилия с участием американских военнослужащих перед американской авиабазой Кадэна на Окинаве
Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста
29 июня, 12:56
"Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения", - сказал Хаяси.
В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этом. Префектура узнала об этом, лишь после того, как сама отправила запрос, причем о первом случае изнасилования, жертвой которого стала девушка младше 16 лет, стало известно лишь через полгода после случившегося.
Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке поговорить в машине, так как на улице было холодно, а затем отвез ее домой и изнасиловал, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии заявил протест послу США в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения.
Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако своей цели он не достиг. Он нанес девушке травмы, в том числе поранив глаза. Молодой человек пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан.
Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.
Кадр из сериала Игра в кальмара
Актера из "Игры в кальмара" осудили за сексуальные домогательства
15 марта, 16:57
 
В миреОкинаваЯпонияСШАЕсимаса Хаяси
 
 
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