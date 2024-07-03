https://ria.ru/20240703/prestupleniya-1957020257.html
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных - РИА Новости, 03.07.2024
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:20
2024-07-03T09:20
2024-07-03T09:23
в мире
окинава
япония
сша
есимаса хаяси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155207/81/1552078123_0:0:2620:1475_1920x0_80_0_0_6adac233aa812930873a394207ac5cca.jpg
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, с 2023 года произошло пять преступлений сексуального характера, необнародованных в СМИ, с участием американских военных в отношении несовершеннолетних. "Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения", - сказал Хаяси. В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этом. Префектура узнала об этом, лишь после того, как сама отправила запрос, причем о первом случае изнасилования, жертвой которого стала девушка младше 16 лет, стало известно лишь через полгода после случившегося. Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке поговорить в машине, так как на улице было холодно, а затем отвез ее домой и изнасиловал, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии заявил протест послу США в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения. Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако своей цели он не достиг. Он нанес девушке травмы, в том числе поранив глаза. Молодой человек пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан. Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.
https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html
https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html
окинава
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155207/81/1552078123_0:0:2092:1568_1920x0_80_0_0_d8f34e5b44401da1c22e5af0ab4768c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окинава, япония, сша, есимаса хаяси
В мире, Окинава, Япония, США, Есимаса Хаяси
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
Хаяси сообщил о новых сексуальных преступлениях американских военных на Окинаве
ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
По его словам, с 2023 года произошло пять преступлений сексуального характера, необнародованных в СМИ, с участием американских военных в отношении несовершеннолетних.
"Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения", - сказал Хаяси.
В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этом. Префектура узнала об этом, лишь после того, как сама отправила запрос, причем о первом случае изнасилования, жертвой которого стала девушка младше 16 лет, стало известно лишь через полгода после случившегося.
Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке поговорить в машине, так как на улице было холодно, а затем отвез ее домой и изнасиловал, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии заявил протест послу США
в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения.
Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако своей цели он не достиг. Он нанес девушке травмы, в том числе поранив глаза. Молодой человек пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан.
Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.