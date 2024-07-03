https://ria.ru/20240703/prestupleniya-1957020257.html

В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных

В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных - РИА Новости, 03.07.2024

В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных

Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:20

2024-07-03T09:20

2024-07-03T09:23

в мире

окинава

япония

сша

есимаса хаяси

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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Стало известно о трех новых преступлениях сексуального характера в отношении местных девушек на Окинаве со стороны американских военных, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. По его словам, с 2023 года произошло пять преступлений сексуального характера, необнародованных в СМИ, с участием американских военных в отношении несовершеннолетних. "Из них три случая произошли в феврале 2023 года, в августе 2023 года и в январе 2024 года. Во всех этих случаях дела не были переданы в суд. В любом случае сексуальные преступления, совершенные сотрудниками американских военных баз, вызывают крайнее сожаление. Такие инциденты вызывают глубокое беспокойство местного населения", - сказал Хаяси. В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинава об этом. Префектура узнала об этом, лишь после того, как сама отправила запрос, причем о первом случае изнасилования, жертвой которого стала девушка младше 16 лет, стало известно лишь через полгода после случившегося. Как сообщалось ранее, 24 декабря 2023 года 25-летний американский военный Бренон Вашингтон на Окинаве предложил японской девушке поговорить в машине, так как на улице было холодно, а затем отвез ее домой и изнасиловал, зная, что ей не исполнилось еще 16 лет. До этого момента они не были знакомы. Родственники девушки в тот же день подали заявление в полицию. Через три месяца прокуратура Окинавы подала иск по делу о похищении с целью изнасилования и сексуальном акте без согласия. Как выяснилось, 27 марта - в день, когда было возбуждено дело, МИД Японии заявил протест послу США в Японии Раму Эмануэлю, но вплоть до конца июня центральное правительство не извещало власти Окинавы о самом факте изнасилования. Это вызвало в самой южной японской префектуре волну возмущения. Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако своей цели он не достиг. Он нанес девушке травмы, в том числе поранив глаза. Молодой человек пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан. Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы.

https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html

https://ria.ru/20240315/prigovor-1933294819.html

окинава

япония

сша

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в мире, окинава, япония, сша, есимаса хаяси