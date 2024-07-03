https://ria.ru/20240703/premiya-1957225184.html

Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации

Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации - РИА Новости, 03.07.2024

Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в ДНР вручил награду за победу в специальной сессии Общероссийской литературной премии... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:13

2024-07-03T21:13

2024-07-03T21:13

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

самарская область

юрий трутнев

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в ДНР вручил награду за победу в специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева участнику спецоперации из Самарской области с позывным "Велес", сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Трутнев вручил награду освещающему события в новых регионах страны военкору с позывным "Велес", ставшему победителем третьей специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева", - говорится в сообщении. Уточняется, что самарский боец с позывным "Велес", автор-прозаик и автор Telegram-канала "VELES тихонько пишет", одержал победу в номинации "Судьба человека" и получил сертификат на 500 тысяч рублей. Он с первых дней начала проведения специальной военной операции является участником боевых действий. "Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией", – цитирует пресс-служба Трутнева. Отмечается, что Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Трутнева. Премия удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Арсеньева. В феврале прошлого года по инициативе вице-премьера было принято решение об учреждении специальных сессий премии с целью поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией. За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

донецкая народная республика

самарская область

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общество, россия, донецкая народная республика, самарская область, юрий трутнев