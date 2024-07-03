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Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:13 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/premiya-1957225184.html
Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации
Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации - РИА Новости, 03.07.2024
Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в ДНР вручил награду за победу в специальной сессии Общероссийской литературной премии... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:13
2024-07-03T21:13
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
самарская область
юрий трутнев
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в ДНР вручил награду за победу в специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева участнику спецоперации из Самарской области с позывным "Велес", сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Трутнев вручил награду освещающему события в новых регионах страны военкору с позывным "Велес", ставшему победителем третьей специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева", - говорится в сообщении. Уточняется, что самарский боец с позывным "Велес", автор-прозаик и автор Telegram-канала "VELES тихонько пишет", одержал победу в номинации "Судьба человека" и получил сертификат на 500 тысяч рублей. Он с первых дней начала проведения специальной военной операции является участником боевых действий. "Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией", – цитирует пресс-служба Трутнева. Отмечается, что Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Трутнева. Премия удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Арсеньева. В феврале прошлого года по инициативе вице-премьера было принято решение об учреждении специальных сессий премии с целью поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией. За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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общество, россия, донецкая народная республика, самарская область, юрий трутнев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Самарская область, Юрий Трутнев
Трутнев вручил литературную премию Арсеньева участнику спецоперации

Трутнев вручил премию "Дальний Восток" военкору и бойцу СВО с позывным "Велес"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкВице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время поездки в ДНР вручил награду за победу в специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева участнику спецоперации из Самарской области с позывным "Велес", сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику Трутнев вручил награду освещающему события в новых регионах страны военкору с позывным "Велес", ставшему победителем третьей специальной сессии Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самарский боец с позывным "Велес", автор-прозаик и автор Telegram-канала "VELES тихонько пишет", одержал победу в номинации "Судьба человека" и получил сертификат на 500 тысяч рублей. Он с первых дней начала проведения специальной военной операции является участником боевых действий.
"Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией", – цитирует пресс-служба Трутнева.
Отмечается, что Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Трутнева. Премия удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Арсеньева. В феврале прошлого года по инициативе вице-премьера было принято решение об учреждении специальных сессий премии с целью поощрения авторов произведений, связанных со специальной военной операцией. За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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