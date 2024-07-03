https://ria.ru/20240703/preduprezhdeniya-1957029034.html

ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи

ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи - РИА Новости, 03.07.2024

ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:10

2024-07-03T10:10

2024-07-03T10:20

севастополь

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

мегафон

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство в Telegram-канале."ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафону" и "Билайну". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведомство выдало предупреждение, так как такие действия операторов ущемляют интересы абонентов.Служба напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

https://ria.ru/20240624/sber-1955043681.html

севастополь

республика крым

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севастополь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон, республика крым, происшествия