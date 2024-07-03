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ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи - РИА Новости, 03.07.2024
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10:10 03.07.2024 (обновлено: 10:20 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/preduprezhdeniya-1957029034.html
ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи
ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи - РИА Новости, 03.07.2024
ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:10
2024-07-03T10:20
севастополь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
мегафон
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство в Telegram-канале."ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафону" и "Билайну". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.Отмечается, что ведомство выдало предупреждение, так как такие действия операторов ущемляют интересы абонентов.Служба напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.
https://ria.ru/20240624/sber-1955043681.html
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севастополь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон, республика крым, происшествия
Севастополь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Мегафон, Республика Крым, Происшествия
ФАС выдала предупреждения операторам сотовой связи

ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" из-за допплаты в Крыму

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафону" и "Билайну". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство выдало предупреждение, так как такие действия операторов ущемляют интересы абонентов.
Служба напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.
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СевастопольФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСМегафонРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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