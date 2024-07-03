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Россия поддержит председательство Китая в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
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16:37 03.07.2024 (обновлено: 16:43 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/predsedatelstvo-1957159670.html
Россия поддержит председательство Китая в ШОС
Россия поддержит председательство Китая в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Россия поддержит председательство Китая в ШОС
Москва будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:37
2024-07-03T16:43
китай
россия
москва
шос
саммит шос в астане – 2024
владимир путин
в мире
си цзиньпин
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Москва будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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китай, россия, москва, шос, саммит шос в астане – 2024, владимир путин, в мире, си цзиньпин
Китай, Россия, Москва, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Россия поддержит председательство Китая в ШОС

Путин: РФ будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 гг

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг с эмблемой саммита ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Москва будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
Инфографика
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)Посмотреть
 
КитайРоссияМоскваШОССаммит ШОС в Астане – 2024Владимир ПутинВ миреСи Цзиньпин
 
 
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