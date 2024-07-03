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Россия поддержит председательство Китая в ШОС
Россия поддержит председательство Китая в ШОС - РИА Новости, 03.07.2024
Россия поддержит председательство Китая в ШОС
Москва будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:37
2024-07-03T16:37
2024-07-03T16:43
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Москва будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах, заявил президент России Владимир Путин."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Китай, Россия, Москва, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин
Россия поддержит председательство Китая в ШОС
Путин: РФ будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 гг