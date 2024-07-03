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В Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ

В Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ - РИА Новости, 03.07.2024

В Свердловской области потушили пожар на складе ГСМ

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в городе Березовский Свердловской области потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T23:23

2024-07-03T23:23

2024-07-03T23:23

происшествия

свердловская область

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пожар на складе горюче-смазочных материалов в городе Березовский Свердловской области потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала РИА Новости, что склад горюче-смазочных материалов в Свердловской области загорелся в среду на площади две тысячи квадратных метров. Позже было ликвидировано открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет. "Пожар в Свердловской области полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается", - говорится в сообщении.

свердловская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область