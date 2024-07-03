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В Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ - РИА Новости, 03.07.2024
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18:13 03.07.2024
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В Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ
В Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ - РИА Новости, 03.07.2024
В Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ
Открытое горение ликвидировали на складе горюче-смазочных материалов в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:13
2024-07-03T18:13
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе горюче-смазочных материалов в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее пресс-служба МЧС сообщала РИА Новости, что склад горюче-смазочных материалов в Свердловской области загорелся в среду на площади 2 тысячи квадратных метров. "На месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Вертолётом Ми-8 МЧС России совершено пять сбросов общим объёмом 25 тонн воды", - говорится в сообщении. В МЧС уточнили, что проводится проливка и разборка конструкций.
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ

МЧС России: в Свердловской области потушили открытый огонь на складе ГСМ

© МЧС России/TelegramПожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
© МЧС России/Telegram
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на складе горюче-смазочных материалов в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС сообщала РИА Новости, что склад горюче-смазочных материалов в Свердловской области загорелся в среду на площади 2 тысячи квадратных метров.
© МЧС России/TelegramПожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
© МЧС России/Telegram
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области
"На месте пожара в Свердловской области объявлена ликвидация открытого горения. Вертолётом Ми-8 МЧС России совершено пять сбросов общим объёмом 25 тонн воды", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что проводится проливка и разборка конструкций.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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