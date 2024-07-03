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В Ростовской области загорелся мусор на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 03.07.2024
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17:51 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/pozhar-1957187639.html
В Ростовской области загорелся мусор на площади 800 "квадратов"
В Ростовской области загорелся мусор на площади 800 "квадратов" - РИА Новости, 03.07.2024
В Ростовской области загорелся мусор на площади 800 "квадратов"
Мусор загорелся в неэксплуатируемом здании в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, в настоящее время пожар ликвидирован на 800 квадратных метрах, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:51
2024-07-03T17:51
россия
ростовская область
происшествия
неклиновский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Мусор загорелся в неэксплуатируемом здании в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, в настоящее время пожар ликвидирован на 800 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "Село Самбек, когда-то был завод, сейчас неэксплуатируемое предприятие. Горел мусор", - сказал он. В ведомстве уточнили, что в 16.43 пожар был полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 16 человек и четыре единицы техники.
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ростовская область
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россия, ростовская область, происшествия, неклиновский район
Россия, Ростовская область, Происшествия, Неклиновский район
В Ростовской области загорелся мусор на площади 800 "квадратов"

ГУМЧС: в Ростовской области загорелся мусор в здании на площади 800 "квадратов"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Мусор загорелся в неэксплуатируемом здании в селе Самбек Неклиновского района Ростовской области, в настоящее время пожар ликвидирован на 800 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"Село Самбек, когда-то был завод, сейчас неэксплуатируемое предприятие. Горел мусор", - сказал он.
В ведомстве уточнили, что в 16.43 пожар был полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 16 человек и четыре единицы техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
Крупные пожары на мусорных полигонах и свалках в России в 2023-2024 годах
27 апреля, 16:50
 
РоссияРостовская областьПроисшествияНеклиновский район
 
 
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