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В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.07.2024
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15:43 03.07.2024 (обновлено: 18:05 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pozhar-1957138351.html
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.07.2024
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов
Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:43
2024-07-03T18:05
происшествия
березовский
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Березовский, улица Поселок Ленинский, 29. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение склада с горюче-смазочными материалами на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, березовский, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березовский, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов

МЧС РФ: в Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов

© МЧС России/TelegramПожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области. 3 июля 2024
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области. 3 июля 2024
© МЧС России/Telegram
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в городе Березовский Свердловской области. 3 июля 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Березовский, улица Поселок Ленинский, 29. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение склада с горюче-смазочными материалами на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.
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ПроисшествияБерезовскийСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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