https://ria.ru/20240703/pozhar-1957138351.html

В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов

В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.07.2024

В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов

Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:43

2024-07-03T15:43

2024-07-03T18:05

происшествия

березовский

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Березовский, улица Поселок Ленинский, 29. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение склада с горюче-смазочными материалами на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

березовский

свердловская область

россия

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происшествия, березовский, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)