https://ria.ru/20240703/pozhar-1957138351.html
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 03.07.2024
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов
Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:43
2024-07-03T15:43
2024-07-03T18:05
происшествия
березовский
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957191000_2:49:1100:666_1920x0_80_0_0_4995d99c127daf77346fba07bfaea4f6.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 2 тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Березовский, улица Поселок Ленинский, 29. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение склада с горюче-смазочными материалами на площади 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
березовский
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957191000_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_704050cf0af5cf2abaf6a283e8a604c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, березовский, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Березовский, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов
МЧС РФ: в Свердловской области загорелся склад горюче-смазочных материалов