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В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок - РИА Новости, 03.07.2024
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок
Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:11
2024-07-03T15:11
2024-07-03T15:38
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, на пожаре пострадал ребенок, врачи доставили его в Филатовскую больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.13 поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19 . В ходе тушения возгорания спасены шесть человек.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок
После пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы госпитализировали ребенка