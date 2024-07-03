https://ria.ru/20240703/pozhar-1957129047.html

В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок

В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок - РИА Новости, 03.07.2024

В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок

Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:11

2024-07-03T15:11

2024-07-03T15:38

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, на пожаре пострадал ребенок, врачи доставили его в Филатовскую больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.13 поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19 . В ходе тушения возгорания спасены шесть человек.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

москва

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2024

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)