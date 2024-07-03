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В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок - РИА Новости, 03.07.2024
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15:11 03.07.2024 (обновлено: 15:38 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pozhar-1957129047.html
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок - РИА Новости, 03.07.2024
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок
Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:11
2024-07-03T15:38
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "По предварительной информации, на пожаре пострадал ребенок, врачи доставили его в Филатовскую больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.13 поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19 . В ходе тушения возгорания спасены шесть человек.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась квартира в многоэтажном доме, пострадал ребенок

После пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы госпитализировали ребенка

© СоцсетиПожар в квартире на восьмом этаже жилого дома на Новоясеневском проспекте в Москве
Пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома на Новоясеневском проспекте в Москве
© Соцсети
Пожар в квартире на восьмом этаже жилого дома на Новоясеневском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ребенок пострадал при пожаре в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, на пожаре пострадал ребенок, врачи доставили его в Филатовскую больницу", - сказал собеседник агентства, добавив, что общая площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 13.13 поступило сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Новоясеневский проспект, дом 19 . В ходе тушения возгорания спасены шесть человек.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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