https://ria.ru/20240703/pozdravlenie-1957016324.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2024

Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отметив, что узы дружбы и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:58

2024-07-03T08:58

2024-07-03T09:13

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отметив, что узы дружбы и взаимовыручки остаются надёжной основой для развития отношений двух стран. Соответствующая телеграмма опубликована в среду в Telegram-канале Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, и сегодня остаются надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам", - говорится в сообщении.Путин добавил, что ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, "в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды", освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков."Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам наших братских народов", - отметил российский лидер.

https://ria.ru/20240702/volodin-1956926308.html

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, в мире