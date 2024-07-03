Потери среди украинцев не имеют никакого значения для Запада, заявили в МИД
Дипломат Бушуев: потери среди украинцев не имеют никакого значения для Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Катастрофические потери среди украинцев на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь "расходный материал" для достижения его геополитических целей, считает начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России, член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев.
"Катастрофические потери среди украинцев на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь "расходный материал" для достижения его геополитических целей. Не исключено, эти потери будут ещё больше возрастать по мере приближения саммита НАТО", - сказал Бушуев в среду при принятии повестки дня 1083-го пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"Более того, поставки киевскому режиму огромных объёмов военной техники в сочетании с крайне слабым контролем за его использованием приводят к активной перепродаже вооружений за пределы Украины. Оно оказывается в руках боевиков в горячих точках, пополняет арсеналы криминальных группировок и даже возвращается в теневые структуры в "странах-отправителях", - добавил член делегации РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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