https://ria.ru/20240703/poteri-1957214032.html

Потери среди украинцев не имеют никакого значения для Запада, заявили в МИД

Потери среди украинцев не имеют никакого значения для Запада, заявили в МИД - РИА Новости, 03.07.2024

Потери среди украинцев не имеют никакого значения для Запада, заявили в МИД

Катастрофические потери среди украинцев на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь "расходный материал" для... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:54

2024-07-03T19:54

2024-07-03T19:54

специальная военная операция на украине

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украина

вена

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обсе

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Катастрофические потери среди украинцев на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь "расходный материал" для достижения его геополитических целей, считает начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России, член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев. "Катастрофические потери среди украинцев на поле боя для "коллективного Запада" не имеют никакого значения, поскольку они – всего лишь "расходный материал" для достижения его геополитических целей. Не исключено, эти потери будут ещё больше возрастать по мере приближения саммита НАТО", - сказал Бушуев в среду при принятии повестки дня 1083-го пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он добавил, что при этом очевидно, что "ни насильственная мобилизация, ни продолжающаяся интенсивная накачка Украины западным оружием не смогут переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя". "Более того, поставки киевскому режиму огромных объёмов военной техники в сочетании с крайне слабым контролем за его использованием приводят к активной перепродаже вооружений за пределы Украины. Оно оказывается в руках боевиков в горячих точках, пополняет арсеналы криминальных группировок и даже возвращается в теневые структуры в "странах-отправителях", - добавил член делегации РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957078454.html

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россия, украина, вена, нато, обсе, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)