https://ria.ru/20240703/posylki-1957121238.html

ЕС может ввести таможенные сборы на посылки из онлайн-магазинов

ЕС может ввести таможенные сборы на посылки из онлайн-магазинов - РИА Новости, 03.07.2024

ЕС может ввести таможенные сборы на посылки из онлайн-магазинов

ЕС может ввести таможенные сборы на посылки из онлайн-магазинов стоимостью ниже 150 евро, это предложение Еврокомиссия внесла еще в мае прошлого года, оно... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:54

2024-07-03T14:54

2024-07-03T14:57

брюссель

эрик мамер

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 3 июл – РИА Новости. ЕС может ввести таможенные сборы на посылки из онлайн-магазинов стоимостью ниже 150 евро, это предложение Еврокомиссия внесла еще в мае прошлого года, оно находится на изучении Совета ЕС и Европарламента, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Леа Зубер. "В этом решении нет ничего нового, поскольку соответствующее предложение от ЕК странам ЕС поступило еще в мае 2023 года. В настоящее время это предложение находится на обсуждении. Мы считаем, что через это исключение возможны нарушения, поэтому мы предложили снять исключение на таможенные сборы для посылок стоимостью ниже 150 евро", - сказала она. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер, комментируя соответствующую статью в западных СМИ, в которой говорилось о введении сборов, в частности, на посылки из китайских онлайн-магазинов стоимостью ниже 150 евро, выразил мнение, что "кто-то хочет использовать устаревшие новости". Европейская комиссия 17 мая прошлого года выдвинула амбициозное предложение по реформированию Таможенного союза ЕС. Эта реформа, как ожидается, станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза в 1968 году. Сообщалось, что предлагаемые меры должны упростить таможенные процессы для бизнеса, сократить обременительные таможенные процедуры, сэкономить до двух миллиардов евро операционных расходов. Планируется создать единый онлайн-центр таможенных данных, куда будет загружаться вся необходимая информация, что, в частности, позволит заменить необходимость оформления таможенных деклараций. Законодательные предложения ЕК были направлены в Европарламент и Совет ЕС, они до сих пор находятся на стадии предварительного согласования.

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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брюссель, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире