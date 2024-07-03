https://ria.ru/20240703/postradavshiy-1957162031.html

При пожаре в Одинцово пострадал человек

При пожаре в Одинцово пострадал человек - РИА Новости, 03.07.2024

При пожаре в Одинцово пострадал человек

Один человек госпитализирован после пожара около железнодорожной станции "Кубинка" в подмосковном Одинцово, возгорание локализовано, его последствия устранены,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:42

2024-07-03T16:42

2024-07-03T17:38

происшествия

одинцово

кубинка

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек госпитализирован после пожара около железнодорожной станции "Кубинка" в подмосковном Одинцово, возгорание локализовано, его последствия устранены, сообщили в администрации городского округа.Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение, что в Кубинке на Привокзальной площади взорвался ларек с шаурмой. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона."В 14.45 в службу 112 поступила информация о возгорании палатки около ЖД станции "Кубинка" в районе автостоянки. К 15.02 пожар был локализован, в 15.25 последствия пожара ликвидированы. Один человек госпитализирован бригадой скорой помощи, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в Telegram-канале администрации.В региональном Минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавший находится в стационаре в тяжелом состоянии."В результате происшествия пострадал один человек, в настоящее время он находится в тяжёлом состоянии в стационаре. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956778500.html

https://ria.ru/20240702/pozhar-1956818054.html

одинцово

кубинка

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происшествия, одинцово, кубинка