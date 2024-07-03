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При пожаре в Одинцово пострадал человек - РИА Новости, 03.07.2024
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16:42 03.07.2024 (обновлено: 17:38 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/postradavshiy-1957162031.html
При пожаре в Одинцово пострадал человек
При пожаре в Одинцово пострадал человек - РИА Новости, 03.07.2024
При пожаре в Одинцово пострадал человек
Один человек госпитализирован после пожара около железнодорожной станции "Кубинка" в подмосковном Одинцово, возгорание локализовано, его последствия устранены,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:42
2024-07-03T17:38
происшествия
одинцово
кубинка
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек госпитализирован после пожара около железнодорожной станции "Кубинка" в подмосковном Одинцово, возгорание локализовано, его последствия устранены, сообщили в администрации городского округа.Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение, что в Кубинке на Привокзальной площади взорвался ларек с шаурмой. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона."В 14.45 в службу 112 поступила информация о возгорании палатки около ЖД станции "Кубинка" в районе автостоянки. К 15.02 пожар был локализован, в 15.25 последствия пожара ликвидированы. Один человек госпитализирован бригадой скорой помощи, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в Telegram-канале администрации.В региональном Минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавший находится в стационаре в тяжелом состоянии."В результате происшествия пострадал один человек, в настоящее время он находится в тяжёлом состоянии в стационаре. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956778500.html
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происшествия, одинцово, кубинка
Происшествия, Одинцово, Кубинка
При пожаре в Одинцово пострадал человек

При пожаре в подмосковном Одинцово около ж/д "Кубинка" пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Один человек госпитализирован после пожара около железнодорожной станции "Кубинка" в подмосковном Одинцово, возгорание локализовано, его последствия устранены, сообщили в администрации городского округа.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение, что в Кубинке на Привокзальной площади взорвался ларек с шаурмой. По предварительной информации, взрыв произошел из-за газового баллона.
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"В 14.45 в службу 112 поступила информация о возгорании палатки около ЖД станции "Кубинка" в районе автостоянки. К 15.02 пожар был локализован, в 15.25 последствия пожара ликвидированы. Один человек госпитализирован бригадой скорой помощи, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в Telegram-канале администрации.
В региональном Минздраве сообщили РИА Новости, что пострадавший находится в стационаре в тяжелом состоянии.
"В результате происшествия пострадал один человек, в настоящее время он находится в тяжёлом состоянии в стационаре. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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