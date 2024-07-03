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Правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта - РИА Новости, 03.07.2024
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09:36 03.07.2024 (обновлено: 09:37 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/popravki-1957022676.html
Правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта
Правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта - РИА Новости, 03.07.2024
Правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта
Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с учетом предложений парламента и бизнеса,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:36
2024-07-03T09:37
экономика
россия
андрей макаров
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
налоговые изменения в россии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с учетом предложений парламента и бизнеса, сообщил Минфин в Telegram-канале. "Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса и включает в себя следующие ключевые изменения ко второму чтению", - говорится в сообщении. Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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экономика, россия, андрей макаров, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), налоговые изменения в россии
Экономика, Россия, Андрей Макаров, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Налоговые изменения в России
Правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта

Минфин: правительство внесло в ГД поправки ко II чтению налогового законопроекта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с учетом предложений парламента и бизнеса, сообщил Минфин в Telegram-канале.
«
"Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Законопроект доработан с учетом предложений парламента и бизнеса и включает в себя следующие ключевые изменения ко второму чтению", - говорится в сообщении.
Ранее глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
Прогрессивная шкала налогообложения
28 мая, 22:23
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ЭкономикаРоссияАндрей МакаровГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Налоговые изменения в России
 
 
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