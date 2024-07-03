https://ria.ru/20240703/pogoda-1957109924.html

Заммэра Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за гроз

Заммэра Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за гроз - РИА Новости, 03.07.2024

Заммэра Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за гроз

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидающихся ливней с грозами и ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в комплексе... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидающихся ливней с грозами и ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. "Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца дня местами в столице возможны кратковременные ливни с грозами, при них порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – приводит Telegram-канал комплекса слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Он отметил, что в городе принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Помимо этого, заммэра дал указание электросетевым организациям подготовить источники аварийного питания. В ведомстве призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240620/mosgorpark-1954155862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, экология в россии, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы