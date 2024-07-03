Заммэра Бирюков: горслужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за гроз
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина перепрыгивает поток воды на подтопленной дороге в результате ливня возле метро "Баррикадная" в Москве
Мужчина перепрыгивает поток воды на подтопленной дороге в результате ливня возле метро "Баррикадная" в Москве
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за ожидающихся ливней с грозами и ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
"Согласно экстренному сообщению метеорологов, в ближайшие часы и до конца дня местами в столице возможны кратковременные ливни с грозами, при них порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме", – приводит Telegram-канал комплекса слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что в городе принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. Помимо этого, заммэра дал указание электросетевым организациям подготовить источники аварийного питания.
В ведомстве призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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