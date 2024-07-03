https://ria.ru/20240703/pogoda-1957102769.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 03.07.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Комфортная погода до плюс 29 градусов ожидается в Москве на выходных, осадков не будет, лишь в ночь на субботу местами могут пройти кратковременные дожди,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:24

2024-07-03T14:24

2024-07-03T14:24

общество

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Комфортная погода до плюс 29 градусов ожидается в Москве на выходных, осадков не будет, лишь в ночь на субботу местами могут пройти кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Погода в пятницу может очень многих напугать, потому что у нас шквалистые сильные ветры, сильные ливни, гроза, не исключен даже град. Порывы ветра в пятницу локально могут достигать опасных отметок 20-25 метров в секунду. В ночь на субботу местами сохранится кратковременный дождь. Если в пятницу в Москве плюс 31 - плюс 33, и по области практически такая же температура, то уже при прохождении холодного фронта, с которым мы ждем неприятности в пятницу, температура будет понижаться", — отметила Позднякова. Синоптик подчеркнула, что в ночь на субботу минимальная температура составит всего плюс 17 - плюс 19 градусов, дневная — плюс 24 - плюс 26 градусов. Согласно прогнозу, температура воздуха останется выше климатической нормы, но не на 7-8 градусов, как в начале недели, а всего на 2-2,5 градуса. "В воскресенье погода еще более комфортная — переменной облачности и осадков не ожидается, а вот ночи станут прохладными, по региону это плюс 10 - плюс 15 градусов, в Москве минимальная около 15 градусов. Дневная температура в воскресенье в Москве плюс 27 - плюс 29, по региону плюс 24 - плюс 29 градусов. Ветер стихнет", — подчеркнула Позднякова. По словам метеоролога, в пятницу при прохождении фронта атмосферное давление в столице понизится до 740 миллиметров ртутного столба, в субботу поднимется до 747 миллиметров ртутного столба, в воскресенье — до 751 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240703/zhara-1957010431.html

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общество, москва, татьяна позднякова, погода