https://ria.ru/20240703/pogoda-1957013491.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 03.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град во второй половине дня и до плюс 33 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:29

2024-07-03T08:29

2024-07-03T08:29

общество

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град во второй половине дня и до плюс 33 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в Москве сейчас плюс 26 градусов, ясно, штиль, влажность составляет 66%, видимость - 20 километров, а атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, прохождение которого прогнозируется в период с 19 до 21 часа. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве плюс 30-33, по области плюс 28-33", - рассказал Тишковец. Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный с переходом на западную четверть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывы 15 метров в секунду. Показания барометров будут падать, а к вечеру начнут расти и составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "Вечером ожидается слабая магнитная буря, которая продолжится до середины ночи, к утру четверга геомагнитное поле Земли успокоится", - добавил синоптик.

https://radiosputnik.ru/20240703/eda-1956902444.html

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общество, москва