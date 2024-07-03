https://ria.ru/20240703/pogoda-1957013491.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 03.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град во второй половине дня и до плюс 33 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:29
2024-07-03T08:29
2024-07-03T08:29
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град во второй половине дня и до плюс 33 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в Москве сейчас плюс 26 градусов, ясно, штиль, влажность составляет 66%, видимость - 20 километров, а атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, прохождение которого прогнозируется в период с 19 до 21 часа. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве плюс 30-33, по области плюс 28-33", - рассказал Тишковец. Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный с переходом на западную четверть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывы 15 метров в секунду. Показания барометров будут падать, а к вечеру начнут расти и составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. "Вечером ожидается слабая магнитная буря, которая продолжится до середины ночи, к утру четверга геомагнитное поле Земли успокоится", - добавил синоптик.
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общество, москва
Москвичам рассказали о погоде в среду
Центр "Фобос": в среду в Москве гроза, град
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град во второй половине дня и до плюс 33 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в Москве сейчас плюс 26 градусов, ясно, штиль, влажность составляет 66%, видимость - 20 километров, а атмосферное давление - 740 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, прохождение которого прогнозируется в период с 19 до 21 часа. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха в Москве плюс 30-33, по области плюс 28-33", - рассказал Тишковец.
Он добавил, что ветер в столице будет дуть южный с переходом на западную четверть со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе - порывы 15 метров в секунду. Показания барометров будут падать, а к вечеру начнут расти и составят 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
«
"Вечером ожидается слабая магнитная буря, которая продолжится до середины ночи, к утру четверга геомагнитное поле Земли успокоится", - добавил синоптик.