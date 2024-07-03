https://ria.ru/20240703/pogoda-1957000176.html

Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве

Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве - РИА Новости, 03.07.2024

Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве

В ближайшие дни температура воздуха ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, такая погода опасна для организма, он не успевает восстановиться, РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:14

2024-07-03T03:14

2024-07-03T04:34

общество

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россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ближайшие дни температура воздуха ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, такая погода опасна для организма, он не успевает восстановиться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - сказал Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что такая погода является опасной, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах.

https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр