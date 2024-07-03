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Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
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03:14 03.07.2024 (обновлено: 04:34 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/pogoda-1957000176.html
Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве
Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве - РИА Новости, 03.07.2024
Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве
В ближайшие дни температура воздуха ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, такая погода опасна для организма, он не успевает восстановиться, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:14
2024-07-03T04:34
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ближайшие дни температура воздуха ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, такая погода опасна для организма, он не успевает восстановиться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - сказал Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что такая погода является опасной, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил об опасных "египетских" ночах в Москве

Вильфанд: температура в Москве ночью не будет опускаться ниже 24 градусов тепла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ближайшие дни температура воздуха ночью в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов тепла, такая погода опасна для организма, он не успевает восстановиться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ночью 24,5 градуса – минимальные значения, перед восходом солнца. "Египетские ночи" - такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально", - сказал Вильфанд.
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Синоптик подчеркнул, что такая погода является опасной, поскольку организм человека плохо восстанавливается при таких высоких температурах.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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