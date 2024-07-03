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СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае

СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае - РИА Новости, 03.07.2024

СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае

Следователи проверят данные о травмировании пассажира при высадке проводником из поезда Улан-Удэ – Москва на арматуру реконструируемого перрона в Пермском крае, РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:31

2024-07-03T20:31

2024-07-03T21:46

происшествия

россия

улан-удэ

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 3 июл — РИА Новости. Следователи проверят данные о травмировании пассажира при высадке проводником из поезда Улан-Удэ – Москва на арматуру реконструируемого перрона в Пермском крае, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда "Улан-Удэ – Москва" пассажиров на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона травмировал ногу арматурой. Уточнялось, что сотрудники и начальник поезда не помогли пострадавшему. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из ступни молодого человека, обутой в кроссовок, торчит ржавый металлический штырь. "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ЦМСУ на транспорте СК России Александру Александровичу Перепелицыну провести проверку по сообщению о травмировании молодого человека при выходе из вагона на железнодорожной станции в Пермском крае", - говорится в сообщении. В пабликах в соцсетях уточняется, что молодой человек провел на перроне полтора часа, до больницы ему помогли добраться свидетель происшествия и брат. В медучреждении юноше провели операцию под наркозом и достали из ноги арматуру диаметром 8 миллиметров. Инцидент случился на станции Чад Октябрьского района.

https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html

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происшествия, россия, улан-удэ, москва, следственный комитет россии (ск рф)