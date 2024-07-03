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СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае - РИА Новости, 03.07.2024
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20:31 03.07.2024 (обновлено: 21:46 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/poezd-1957220471.html
СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае
СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае - РИА Новости, 03.07.2024
СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае
Следователи проверят данные о травмировании пассажира при высадке проводником из поезда Улан-Удэ – Москва на арматуру реконструируемого перрона в Пермском крае, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:31
2024-07-03T21:46
происшествия
россия
улан-удэ
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 3 июл — РИА Новости. Следователи проверят данные о травмировании пассажира при высадке проводником из поезда Улан-Удэ – Москва на арматуру реконструируемого перрона в Пермском крае, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда "Улан-Удэ – Москва" пассажиров на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона травмировал ногу арматурой. Уточнялось, что сотрудники и начальник поезда не помогли пострадавшему. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из ступни молодого человека, обутой в кроссовок, торчит ржавый металлический штырь. "Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ЦМСУ на транспорте СК России Александру Александровичу Перепелицыну провести проверку по сообщению о травмировании молодого человека при выходе из вагона на железнодорожной станции в Пермском крае", - говорится в сообщении. В пабликах в соцсетях уточняется, что молодой человек провел на перроне полтора часа, до больницы ему помогли добраться свидетель происшествия и брат. В медучреждении юноше провели операцию под наркозом и достали из ноги арматуру диаметром 8 миллиметров. Инцидент случился на станции Чад Октябрьского района.
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происшествия, россия, улан-удэ, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о пострадавшем на перроне в Пермском крае

СК в Пермском крае проверит данные о травме пассажира при высадке проводником

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 июл — РИА Новости. Следователи проверят данные о травмировании пассажира при высадке проводником из поезда Улан-Удэ – Москва на арматуру реконструируемого перрона в Пермском крае, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда "Улан-Удэ – Москва" пассажиров на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона травмировал ногу арматурой. Уточнялось, что сотрудники и начальник поезда не помогли пострадавшему. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из ступни молодого человека, обутой в кроссовок, торчит ржавый металлический штырь.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ЦМСУ на транспорте СК России Александру Александровичу Перепелицыну провести проверку по сообщению о травмировании молодого человека при выходе из вагона на железнодорожной станции в Пермском крае", - говорится в сообщении.
В пабликах в соцсетях уточняется, что молодой человек провел на перроне полтора часа, до больницы ему помогли добраться свидетель происшествия и брат. В медучреждении юноше провели операцию под наркозом и достали из ноги арматуру диаметром 8 миллиметров. Инцидент случился на станции Чад Октябрьского района.
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